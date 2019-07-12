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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: AP
12.07.2019 - 09:56, Son Güncelleme:

Teksas’ta bir kadın 3 yıl annesinin cesediyle yaşadı!

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Teksas’ta bir kadın 3 yıl annesinin cesediyle yaşadı!

ABD'nin Teksas eyaletinde üç yıl boyunca annesinin çürüyen cesediyle yaşayan bir kadın gözaltına alındı.

Eminyet yetkililerine göre, adı açıklanmayan 47 yaşındaki kadın, annesi ve kızıyla birlikte yaşıyordu. 71 yaşındaki annesi, 2016'da düşerek yaralandı. Hayati tehlikesi olmamasına rağmen kızı ve torunundan yardım alamadığı için birkaç gün içinde öldü.

'POLİSE HABER VERMEDİ'

Kadının cesedi odalardan birinde tutulurken anne ve kızı diğer odada yaşamlarını sürdürdü. Polise ise haber verilmedi.

Torunun büyükannesinin cesediyle aynı evde yaşadığı sırada 15 yaşından küçük olduğu için anneye "çocuğa travma yaşatmak" suçundan dava açıldı.

Kadının suçlu bulunması halinde 20 yıla kadar hapis ve 10 bin dolara kadar para cezası alabileceği belirtiliyor.

Çocuğun şimdi bir akrabasının yanına yerleştirildiği belirtiliyor.

Polise göre büyükannenin çevresinden saygı gören bir kadındı ve 35 yıl boyunca bir okulda sekreter olarak çalışıyordu. Kadının emekli olduktan sonra da başka işlerde çalışmaya devam ettiği ve son olarak Seguin'deki spor etkinliklerinde bilet toplayıcılığı yaptığı söyleniyor.

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