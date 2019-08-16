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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
16.08.2019 - 15:33, Son Güncelleme:

Teksas saldırısı kurbanları anıldı

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Teksas saldırısı kurbanları anıldı

ABD'nin Teksas eyaletinde 8'i Meksika vatandaşı 22 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırının kurbanları için anma programı yapıldı.

CNN Espanol'un haberinde, Teksas eyaletine bağlı El Paso kentindeki bir beyzbol salonunda düzenlenen etkinliğe, aralarında kurbanların yakınları, saldırıda yaralı kurtulanlar ve çeşitli siyasi temsilciler katıldı.     

Meksika Chihuchua eyaleti Valisi Javier Corral, anma programındaki konuşmasında, saldırıda öldürülen Meksikalılara ilişkin ABD'deki siyasi aktörlere, her türlü ayrımcılık ile nefrete karşı birlik ve beraberlik olunması çağrısında bulundu.     Saldırıda ölenlerin anısına mini bir konser de verilirken, aileler göz yaşlarını tutamadı.     

Meksika hükümeti, 6 Ağustos'taki açıklamasında silahlı saldırıyı, halkına karşı "terör eylemi" şeklinde gördüğünü açıklamıştı.     

Teksas saldırısı kurbanları anıldı

ABD'DEKİ SALDIRILAR     

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı El Paso'daki bir alışveriş merkezinde 3 Ağustos'ta düzenlenen silahlı saldırıda 22 kişi yaşamını yitirmiş, 26 kişi yaralanmıştı.     

Bu saldırıdan saatler sonra Ohio eyaletine bağlı Dayton kentinde bir barın yakınında gerçekleştirilen silahlı saldırıda ise 9 kişi hayatını kaybetmişti.     

ABD güvenlik birimlerince yapılan incelemenin ardından her iki saldırının da "beyaz ırkçılık" motifleri taşıdığı açıklanmış, Teksas saldırısı için "iç terör" değerlendirmesi yapılmıştı.     

ABD Başkanı Donald Trump da nefret ve beyaz ırkçılığın herkes tarafından kınanması gerektiğini kaydetmişti.     

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