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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
05.10.2019 - 00:07, Son Güncelleme:

Teknoloji devinden flaş iddia: İran ABD seçimlerini hacklemeye çalıştı

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Teknoloji devinden flaş iddia: İran ABD seçimlerini hacklemeye çalıştı

ABD'li teknoloji devi Microsoft, 2020 Başkanlık seçimlerine yönelik İran kaynaklı binlerce hackleme girişiminde bulunulduğunu tespit ettiklerini duyurdu.

Şirketin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yakın zamanda İran'dan geldiğine ve İran hükümetiyle bağlantılı olduğuna inandığımız Fosfor (Phosphorus) olarak adlandırdığımız bir tehdit grubuna ait önemli siber etkinlikler gözlemledik." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ağustos ile eylül ayları arasındaki 30 günlük sürede Microsoft Tehdit İstihbarat Merkezince Fosfor’un belirli Microsoft kullanıcılarına ait e-posta hesaplarını tanımlamak için 2 bin 700'den fazla girişimde bulunduğu, ardından bu hesaplardan 241’ine yönelik saldırı gerçekleştirdiğinin tespit edildiği belirtildi.
Hedeflenen hesapların ABD Başkanlık kampanyası, mevcut ve eski ABD hükümet yetkilileri, küresel siyasetle ilgilenen gazeteciler ve İran dışında yaşayan ileri gelen İranlılar ile ilişkili olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Bu bilgileri, hükümetler veya özel sektör olarak hepimizin ulus devlet saldırıları ve demokratik süreçleri bozma çabaları konusunda giderek daha şeffaf hale geldiğimizi göstermesi açısından önemli bulduğumuz için paylaşıyoruz. Bu konuda daha uyanık olunmalı ve güvenlik için gerekli için adımlar atılmalıdır." ifadelerine yer verildi.

ABD'de 2016 Başkanlık seçimlerine yönelik Rusya'nın müdahil olduğu iddiaları ülke gündemini uzun süre meşgul etmiş, "Rusya soruşturması" olarak bilinen dava siyasi arenada Trump hükümeti ile Demokratlar arasında ateşli tartışmalara neden olmuştu.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (04.10.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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