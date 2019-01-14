Tek ümitleri ‘Ye keçim ye’
ABD’de geçtiğimiz yıllarda onlarca can alan ve hem milyarlarca dolarlık hasara hem etkileri on yıllarca sürecek doğal felakete yol açan orman yangınlarına karşı en büyük ümit keçiler!
Kaliforniya’nın Sycamore Doğal Parkı yetkilileri, yangınların genellikle başladığı küçük çalılıkları ‘kemirip bitirmeleri’ için, ta Oregon eyaletinden sırf bu iş için getirilen ‘obur keçilere’ güveniyor. Çalılıkları bitirip yangınları önlemesi için keçilerden medet umanlar sadece Kaliforniyalılar da değil. Nevada eyaleti yetkilileri de keçi transferi için 30 bin dolarlık bir projeye başlamışlar bile...
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