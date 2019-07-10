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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
10.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Tek tüpte çok hata

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Tek tüpte çok hata

Los Angeles’ta bir tüp bebek kliniği, ‘aynı tüpte tam 6 hata’ya imza attı. Tüp bebek tedavisi sonrası ikiz kız bebek doğuracağı söylenen Asyalı kadın, ikiz erkek doğurdu. Daha ilginci, bebekler başka iki çifte aitti ve birbirleriyle de tek genetik bağları yoktu.

ABD’nin Los Angeles kentinde bir tüp bebek kliniğinde akıllara durgunluk verecek bir yanlışlık yapıldı. Merkezdeki tedavi sonucu ikiz kız bebek beklerken, kendi ırkından olmayan ve birbirleriyle genetik bağı bulunmayan iki erkek bebek doğuran Asya kökenli kadın, 9 ay karnında taşıyıp doğurduğu çocukların velayetini de gerçek anne-babalarına vermek zorunda kaldı.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Asya kökenli çift olay sonrası Los Angeles’ta tedavi gördükleri CHA IVF Kliniği’ne dava açtı. Çift, dondurulmuş embriyolarına ne olduğunu da bilmediklerini, bunların belki de hiç çözülmediğini ya da kaybedildiğini iddia etti. Mahkeme kayıtlarına göre, 2012’den bu yana çocuk sahibi olmaya çalışan çifte, Eylül 2018’de ikiz kızları olacağı söylendi.

Ancak üçüncü ve beşinci aylarda yapılan görüntülemelerde bebeklerin erkek olduğu görüldü. Asyalı anne, 31 Mart’ta New York’taki bir hastanede sezaryenle, kendilerine benzemeyen ikiz oğlan bebekleri doğurdu. Gerçek ise yapılan DNA testinden sonra ortaya çıktı. Bunun sonucunda başka bir ırktan olan bebeklerin genetik olarak ne anne-babayla ne de birbirleriyle bağları olduğu anlaşıldı.

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