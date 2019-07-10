Tek tüpte çok hata
Los Angeles’ta bir tüp bebek kliniği, ‘aynı tüpte tam 6 hata’ya imza attı. Tüp bebek tedavisi sonrası ikiz kız bebek doğuracağı söylenen Asyalı kadın, ikiz erkek doğurdu. Daha ilginci, bebekler başka iki çifte aitti ve birbirleriyle de tek genetik bağları yoktu.
ABD’nin Los Angeles kentinde bir tüp bebek kliniğinde akıllara durgunluk verecek bir yanlışlık yapıldı. Merkezdeki tedavi sonucu ikiz kız bebek beklerken, kendi ırkından olmayan ve birbirleriyle genetik bağı bulunmayan iki erkek bebek doğuran Asya kökenli kadın, 9 ay karnında taşıyıp doğurduğu çocukların velayetini de gerçek anne-babalarına vermek zorunda kaldı.
BBC Türkçe’nin haberine göre, Asya kökenli çift olay sonrası Los Angeles’ta tedavi gördükleri CHA IVF Kliniği’ne dava açtı. Çift, dondurulmuş embriyolarına ne olduğunu da bilmediklerini, bunların belki de hiç çözülmediğini ya da kaybedildiğini iddia etti. Mahkeme kayıtlarına göre, 2012’den bu yana çocuk sahibi olmaya çalışan çifte, Eylül 2018’de ikiz kızları olacağı söylendi.
Ancak üçüncü ve beşinci aylarda yapılan görüntülemelerde bebeklerin erkek olduğu görüldü. Asyalı anne, 31 Mart’ta New York’taki bir hastanede sezaryenle, kendilerine benzemeyen ikiz oğlan bebekleri doğurdu. Gerçek ise yapılan DNA testinden sonra ortaya çıktı. Bunun sonucunda başka bir ırktan olan bebeklerin genetik olarak ne anne-babayla ne de birbirleriyle bağları olduğu anlaşıldı.
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