Tek tanık benim.. ABD seçimlerine Rusya müdahalesi olayında son gelişme

RUSYA’nın 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahalesi iddialarına dair soruşturma sürerken, sosyal medyada popüler olan “Nastya Rybka” takma adlı Anastasya Vaşukeviç adlı eskort kadın da cezaevine gönderildiği Tayland’dan çeşitli iddialarda bulundu. Belaruslu olan Vaşukeviç’in de aralarında olduğu 10 kişi Tayland’ın ünlü tatil merkezi Pattaya’da bir otelde fuhuş yaptıkları gerekçesiyle geçen pazar gecesi gözaltına alınmıştı. Grup, suçlamayı reddederek ‘cinsellik eğitimi semineri’ verdiklerini iddia etmişti. Ancak Tayland polisi, bu konuda gerekli izinlerin alınmadığını kaydetmişti.

INSTAGRAM’DAN YAYIN



Instagram’dan paylaşılan mesajda Anastasya Vaşukeviç Tayland’daki cezaevinde görülüyor.

Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin haberine göre Anastasya Vaşukeviç, önceki gün cezaevine götürülürken Instagram’da yaptığı canlı yayında şunları söyledi: “Rusya ile ABD seçimleri konusundaki soruşturmada tek tanık ve kayıp halka benim. (İşadamı) Oleg Deripaska, (Rusya Başbakan Yardımcısı) Prikhodko, (Trump’ın kampanya şefi) Manaford ve Trump’tan oluşan uzun zincirdeki kayıp halka... ABD istihbarat servislerinden güvenliğime dair bir garanti almak ve Tayland hapishanesinden kurtarılmak karşılığında Amerika, Avrupa veya bir başka ülkeye gerekli bilgiyi sağlamaya hazırım.”

‘RUS YETKİLİLER İSTEDİ’

Anastasya Vaşukeviç videoda kendisi ve diğer arkadaşlarının Deripaska ve Prihodko’nun olduğu videodan ötürü Rus yetkililerinin talebi üzerine gözaltına alındıklarını iddia etti. Vaşukeviç, Rusya’ya iade edilmeyi beklediklerini de dile getirdi. WP, haberinde geçen salı Rusya’nın en önemli istihbarat yetkililerinin de Tayland’da olduğuna dikkat çekti. Rus RIA ajansına göre Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev Rus turistlerin güvenliği için Bangkok’ta temaslarda bulundu.



Anastasya Vaşukeviç videoda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yanlısı Rus oligark Oleg Deripaska (sağda) ile birlikte samimi pozlar veriyordu. Aynı yatta Rusya Başbakan Yardımcısı Sergey Prihodko’nun da olduğu videoda görülüyordu.

MUHALİF NAVALNIY İDDİA ETMİŞTİ

Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalnıy, Anastasya Vaşukeviç’in Instagram hesabındaki eski bir videoyu geçen ay paylaşarak gündem yaratmıştı. Ağustos 2016 tarihli videoda Vaşukeviç, Rus milyarder işadamı Oleg Deripaska ve Rusya Başbakan Yardımcısı Sergey Prihodko ile bir yat gezisinde görüntülenmişti. Navalnıy, videoyu yayınladığında Vaşukeviç Dubai’deydi. Aleksey Navalnıy, bu video yoluyla Deripaska’nın eskort kadınlar sağlayarak Prihodko’ya rüşvet verdiğini iddia etmişti.

RUSYA-AMERİKA BAĞLANTISI ONLAR MI

ABD’de Rusya’nın 2016 seçimlerine Trump lehine müdahale ettiği iddiaları araştırılıyor.



Muhalif lider Navalny aynı zamanda Deripaska ve Prikhodko’nun Kremlin ile 2016’daki Trump kampanyası ile bir bağlantı rolü oynamış olabileceğini de öne sürdü. Bununla beraber WP, Navalny’nin paylaştığı videoda böyle bir kanıt olmadığını da belirtti. Washington Post, geçen yıl açıkladığı e-postalarda Trump’ın eski kampanya başkanı Paul Manafort’un bir çalışma arkadaşını Deripaska’ya yönlendirdiğini yazmıştı. Buna göre Deripaska’ya Trump’ın kampanyası ile ilgili ‘özel brifing’ verilecekti. Manafort, geçmişte Deripaska için de çalışmıştı. Oligark Deripaska’nın sözcüsü iddiaları reddetti.