Tek kelimeyle akılalmaz! Bir gün uyandığımda…
Göz akına enjekte ettiği mor mürekkeple gündem olan Grace Neutral, Britanya'nın en büyük dövme etkinliğinde jüri üyeliğine soyununca bir kez daha medyanın ilgi odağı oldu.
İngiliz Daily Star gazetesine konuşan Neutral, kendisi açısından gözlerine mürekkep enjekte etmenin spor salonuna gitmek ya da saç boyatmakla eşdeğer olduğunu söyledi.
Tüm bunların 'vücut modifikasyonu' olduğunu düşünen Dubai doğumlu Neutral, dünyanın hemen her yerinden kabile modifikasyon sanatı kitaplarına bakarak büyüdüğünü söyledi: "Bu çocukken kafama kazınmış olmalı."
Durumun "Bir gün uyandığımda suratımı kesmek istedim" şeklinde olmadığını anlatan 29 yaşındaki Neutral, "Çok güzel bir kız olduğum için, herkes dövmelerim ve modifikasyon tercihlerim hakkında yorum yapacaktı" dedi.
Göz akının rengini nasıl değiştirdiğini de anlatan Neutral, kendisi için "çok zarar görmüş" diyenlere "Bun insanlar defolup gitsin" dedi.
Vücudunda bu tarz değişiklik yapan insanların başkalarının düşüncelerini önemsemediğini aktaran Instagram modeli, cerrahi operasyonla kulaklarını daha sivri hale getirmiş.
Vücudunun hemen her yerinde dövme bulunan model, tüm bunların zihinsel ve fiziksel limitlerini zorlayarak, manevi yolculuğunu güzelleştirdiğini hissediyormuş.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle