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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Ömer BİLGE - Yorgo KIRBAKİ / LEFKOŞA - ATİNA
30.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Tek dertleri Türk askeri

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Tek dertleri Türk askeri

7 Temmuz’da yapılan seçimlerin ardından Yunanistan’ın yeni başbakanı olan Kiriakos Miçotakis, dün ilk yurtdışı gezisini Güney Kıbrıs Rum kesimine yaptı. Rum lider Anastasiadis ile buluşan Miçotakis, stratejik dış politika hedeflerinin adadaki ‘Türk işgali’ni sona erdirmek olduğunu iddia etti.

YUNANİSTAN Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ilk yurtdışı gezisini gerçekleştirdiği Kıbrıs Rum kesiminde Rum lider Nikos Anastasiadis’le buluştu ve stratejik dış politika hedeflerinin Ada’daki “Türk işgalini” (Türkiye’nin garantörlüğü ve Türk askeri) sona erdirmek olduğunu söyledi. Miçokasis ve Anastasiadis, bir yandan Kıbrıs müzakerelerinin başlamasını talep etti, diğer yandan, Türkiye’nin sondaj çalışmalarına son verip kapalı Maraş konusunda da adım atmaması şartlarını koydu.

ATİNA’DA GÜVERCİN KIBRIS’TA ŞAHİN

Yunanistan’ın yeni Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Atina’da Türkiye’ye yönelik ılımlı mesajlar verirken, Kıbrıs Rum kesiminde farklı ifadeler kullandı. Miçotakis, Rum lider Anastasiadis’le görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, iki yıl önce İsviçre’de başarısızlıkla sonuçlanan Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması amacıyla 9 Ağustos’ta Anastasiadis ile KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı arasında yapılacak görüşmeden umutlu olduğunu söyledi.

Yunan Başbakan, “Türk işgalinin son bulmasının ilk öncelikleri olduğu ve çağ dışı garantiler sisteminin çözümle birlikte kaldırılması gerektiği” iddiasında bulundu. Miçotakis, içinde Türk askeri bulunan bir çözümü ise kabul etmeyeceklerini kaydetti.

Nikos Anastasiadis de benzer ifadeler kullandı, ancak müzakerelerin başlaması için Türkiye’nin Kıbrıs çevresinde başlattığı sondaj çalışmalarını sona erdirmesi ve kapalı Maraş kentinin açılmasına yönelik adımlar atılmaması şartlarını koydu.

YUNAN TUTUMU

Yunan ve Rum ikilisi, Kıbrıs çevresindeki enerji kaynakları ve sondaj çalışmalarını Kıbrıs müzakerelerinden ayrı tutmaya çalışıyor. Rum tarafı Kıbrıslı Türklerle enerji işbirliğini reddederken, Türkiye’nin Rumların haklarını ihlal ettiğini ileri sürerek Türkiye ile doğrudan pazarlığa oturmak istiyor. Yunanistan ve Rum kesimi, Türkiye’nin Kıbrıs Rum kesimini tanımasını da AB üzerinden gündeme getiriyor.

SON DERECE TALİHSİZ AÇIKLAMALAR

KKTC Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Yunan Başbakanı Miçotakis’in Kıbrıs’a yaptığı ilk ziyaretinde, “Yunanistan’ın stratejik hedefinin buradaki Türk askerinin sözde işgalini sona erdirmek” şeklinde sözlerine tepki gösterdi. AA’ya konuşan Özersay, Miçotakis için ‘son derece talihsiz açıklamalar’ diyerek şöyle devam etti: “Burada Türk askerinin varlığına neden olanın, Yunanistan’ın bizzat kendisinin 15 Temmuz 1974 tarihinde bu Ada’da gerçekleştirdiği darbe olduğunu kendisine hatırlatırım. Yunanistan Başbakanı’na, eğer yasa dışı bir faaliyet arıyorsa Kıbrıslı Rumların Doğu Akdeniz bölgesinde tek yanlı Kıbrıslı Türklerin haklarını gasbederek attıkları adımlara bakmasını tavsiye ederim.”

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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