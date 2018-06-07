Tek araçlık otopark alanı 3.45 milyon liraya satıldı...
Hong Kong'da dört metrekarelik bir park yeri 760 bin dolara (3 milyon 450 bin lira) satıldı. Bu satış, en pahalı toprak parçası olarak tarihe geçti.
South China Morning Post gazetesinin haberine göre; bir çift tarafından satın alınan park yeri 9 ay sonra 760 bin dolara (3 milyon 450 bin lira) satıldı.
Kowloon bölgesindeki bulunan alan metrekaresine 190 bin dolar değeri ile dünyadaki en pahalı toprak parçası oldu. Geçen ay Hong Kong'ta satılan 149 milyon dolarlık daire satışı dünyanın en pahalı apartman dairesi ünvanını almıştı.
Hong Konglu emlak analisti Sandia Lau alanın fiyatıyla ilgili, “Lüks bir bölgede yaşanan bir satış. Bir daire 12.7 milyon dolar bu muhitte. Park yeri parasını umursamayacak insanların oturduğu bir bölge” diyor.
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