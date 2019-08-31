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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA-İHA
31.08.2019 - 21:12, Son Güncelleme:

Tehlikeli tırmanış... Tüm gözler orada... Bomba düştü

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Tehlikeli tırmanış... Tüm gözler orada... Bomba düştü

İsrail ordusu, İsrail ile Hizbullah arasında yeni bir çatışmanın yaşanma ihtimaline karşı Lübnan sınırına askeri takviye göndermeye devam ediyor. İsrail tarafından atılan aydınlatma bombasına ait bir parça, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücüne (UNIFIL) bağlı bir merkeze düştü.

İsrail’in Lübnan'a yaptığı İnsansız Hava Aracı (İHA) saldırılarının ardından İsrail ile Hizbullah arasında geniş çaplı bir çatışma yaşanmasına dair korkuları artıyor. İsrail ordusu, bugün de yükselen gerginlik nedeniyle sınırındaki birliklerine askeri takviye göndermeye devam etti. İsrail basına göre, artan gerginlik nedeniyle Lübnan sınırına tank, topçu ve çok sayıda asker sevk edildi ve Lübnan sınırındaki Kriyat Şimona havaalanını kapatıldı. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada ise kuzey sınırına yerleştirilen birliklerin bir sonraki talimata kadar kadar bölgede kalacağı duyuruldu.

İSRAİL BOMBASI DÜŞTÜ

Öte yandan Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklama, kaynağı İsrail olan aydınlatma bombasına ait bir parçanın Lübnan-İsrail sınırında görev yapan Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücüne (UNIFIL) bünyesindeki Hindistan Taburu'na ait merkeze düştüğü belirtildi. Düşen parçanın herhangi bir yaralanma yada can kaybına neden olmadığı aktarıldı.

LÜBNAN'DAKİ BARIŞ GÜCÜ

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 19 Mart 1978 tarihli 425 ve 426 sayılı kararlarına göre kurulan UNIFIL, Lübnan'daki İsrail güçlerinin çekilmesinin onaylanması, uluslararası barış, güvenlik ve Lübnan hükümetinin bölgedeki otoritesinin yeniden sağlanması amacıyla görevine başlamıştı.

BMGK'nin 11 Ağustos 2006 tarihli 1701 sayılı kararına göre, görev kapsamına "düşmanlıkların durdurulması, Lübnan'ın güneyindeki Lübnan silahlı kuvvetlerine eşlik etmek ve destek olmak, sınırların güvenliğinin artırılmasında Lübnan güvenlik güçlerine yardımcı olmak" gibi maddeler ilave edilmişti. 2006'daki İsrail-Lübnan savaşının ardından asker sayısı artırılan UNIFIL'in bünyesinde 1 Haziran 2017 itibarıyla 40 farklı ülkeden 10 bin 583 asker görev yapıyor.

GEÇEN HAFTA SALDIRI

İsrail, geçen hafta Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneydeki Dahya banliyösüne 2 insansız hava aracı ile saldırı düzenlemişti. İHA'lardan biri Hizbullah'a ait bir medya merkezine saldırırken diğeri ise düşmüştü. Olayın ardından açıklama yapan Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail'i agresif eylemleri nedeniyle tehdit etmişti. Nasrallah'ın tehditlerine karşı önlem almaya karar veren İsrail Savunma Bakanlığı, Lübnan sınırına 5 kilometreden daha yakın olan tüm bölgelerde sivil ve askeri araç trafiği kısıtlamıştı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, dün gece yaptığı toplantıda Lübnan sınırındaki gerginliğin askeri bir çatışmaya yol açabileceği konusunda uyarmıştı.

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