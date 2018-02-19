Tehlike geçti ama salı günü var mı belli değil

KENDİNDEN geçen ve bir süre baygın yatan 28 yaşındaki milli sporcuya, doktorlar müdahale etti. Almanya’nın 16 yıl sonra olimpiyatlarda ilk kez Norveç’i 2-1 yendiği maça Sinan devam edemedi. Defans oyuncusu, tedavisi yapılmak üzere soyunma odasının yolunu tuttu. Alman milli takımının önemli oyuncularından Sinan’ın salı günü İsviçre ile oynanacak maçta buzun üstünde olup olmayacağı henüz belli değil.

YEDİ YILDIR MİLLİ TAKIMDA

Alman Bundesliga Buz Hokeyi takımlarından Adler Mannheim forması giyen Sinan, 2011 yılından beri de Alman milli takımının değişmez oyunculardan biri. Sinan Akdağ buz hokeyi kariyerinde 2015 yılında Almanya şampiyonluğu da yaşadı.