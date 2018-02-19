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    Tehlike geçti ama salı günü var mı belli değil

    Ali VARLI
    19.02.2018 - 15:10 | Son Güncelleme:

    Alman Buz Hokeyi mili takım oyuncusu Sinan Akdağ korkuttu. Güney Kore’de devam eden 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyatları’nda Alman milli takımın Norveç ile oynadığı buz hokeyi maçında kafasına darbe alan Sinan, bir anda buzun üzerine yığıldı.

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    • Tehlike geçti ama salı günü var mı belli değil
    • Tehlike geçti ama salı günü var mı belli değil
    • Tehlike geçti ama salı günü var mı belli değil
    • Tehlike geçti ama salı günü var mı belli değil

    KENDİNDEN geçen ve bir süre baygın yatan 28 yaşındaki milli sporcuya, doktorlar müdahale etti. Almanya’nın 16 yıl sonra olimpiyatlarda ilk kez Norveç’i 2-1 yendiği maça Sinan devam edemedi. Defans oyuncusu, tedavisi yapılmak üzere soyunma odasının yolunu tuttu. Alman milli takımının önemli oyuncularından Sinan’ın salı günü İsviçre ile oynanacak maçta buzun üstünde olup olmayacağı henüz belli değil.

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    Alman Bundesliga Buz Hokeyi takımlarından Adler Mannheim forması giyen Sinan, 2011 yılından beri de Alman milli takımının değişmez oyunculardan biri. Sinan Akdağ buz hokeyi kariyerinde 2015 yılında Almanya şampiyonluğu da yaşadı.

    Etiketler: Buz Hokeyi , Sinan Akdağ , Alman , avrupadan haberler
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