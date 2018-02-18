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    Tehdit savurmuşlardı... 3 yabancı terörist öldürüldü

    Hürriyet Haber
    18.02.2018 - 13:52 | Son Güncelleme:

    Terör örgütü YPG'ye katılan ve 3 hafta önce Afrin'e geçip Türkiye'ye karşı savaşacaklarına dair tehdit videosu paylaşan yabancı teröristlerden 3'ünün öldüğü iddia edildi. 3 YPG'li teröristten ikisinin Mehmetçiğin ilerlediği Afrin, birinin ise Deyrizor'da öldüğü duyuruldu.

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik 30 gündür yürütülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1614'e yükseldi.

    Terör örgütü ise Fransa, İspanya ve Hollanda vatandaşı 3 YPG'li teröristin öldüğünü duyurdu. 

    Teröristlerden 2'sinin Afrin Cinderes, 1'inin Deyrior'da öldüğü iddia edildi. 

    Terör örgütüne yakın hesaplar, İspanyol Samuel Prada Leon ve Fransız Olivier Francois Jean Le Clainche’nin Afrin Cinderes’te, Hollandalı  Heeger’in ise 12 Şubat’ta Deyrizor’da öldüğü yönünde paylaşımlar yaptı. 

    Tehdit savurmuşlardı... 3 yabancı terörist öldürüldü

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    Etiketler: Yabancı terörist , tehdit , asker
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