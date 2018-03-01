Tehdit mektubunu Twitter’dan yayımladı

MEKTUPTA iktidardaki Cumhuriyetçi Yürüyüş Hareketi (LREM) milletvekili Avia ölümle tehdit edildi. Mektuptaki tehdit ve hakaret içeren sözler sosyal medyada tepki çekerken, diğer milletvekilleri de arkadaşlarına destek oldu.

“Zenciler insan ile maymun arasındadır. Günlerini say, işini bitireceğiz” şeklinde hakaretlerin yer aldığı mektupta ayrıca Afrika’nın sömürge dönemi övülerek, Afrika’nın Fransa’nın parasını sömürmeye çalıştığı belirtildi.

Mektubu Twitter’dan paylaşan Avia, mektubu gönderen kişinin bulunması için şikayette bulunduğunu açıkladı. Bu saldırının ilk olmadığını dile getiren Avia, “Düzenli olarak sosyal medyadan ırkçı hakaretlere maruz kalıyorum” dedi.