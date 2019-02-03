Tehdit etti ve duyurdu... Yeni 'utanç' duvarı!
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze sınırında 65 kilometre uzunluğunda metal duvar inşa etmeye başlandığını duyurdu.
Netanyahu, hükümet oturumunda yaptığı ve Israel Hayom gazetesinde yer alan açıklamasında, geçen hafta sonu Gazze sınırında yerin üstünden inşa edilmeye başlanan metal duvarla Filistinlilerin İsrail'e "sızmasının" engellenmesinin amaçlandığını ifade etti.
Netanyahu, Filistinlilere hitaben, "Sükuneti korumazlarsa onlara karşı harekete geçmekte tereddüt etmeyiz." tehdidinde bulundu.
Gazeteye göre yer üstünde inşa edilecek duvar, yer altında tünellere karşı yapılan sistemin tam üzerinde, 65 kilometre uzunluğunda ve 6 metre yüksekliğinde olacak. En son teknolojiyle donatılacak duvar batı yönünde, Filistinli dalgıçların İsrail'e geçmesini engellemek için Akdeniz'de suyun altında ve üstünde inşa edilen sistemle birleştirilecek. Güney yönünde ise duvar Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'na kadar uzanacak.
İsrail ordusu, Hamas tarafından inşa edilen tünellerden korunmak için 2016'dan bu yana, Gazze'nin tamamını kuşatacak ve büyük bir kısmı yerin altında olacak bir duvar inşa ediyor.
BATI ŞERİA'YA DA YAPTI
Eski İsrail Başbakanı Ariel Şaron hükümeti döneminde 2002'de alınan bir kararla üç milyona yakın Filistinlinin yaşadığı işgal altındaki Batı Şeria'nın etrafına duvar örmeye başlamıştı.
TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Uluslararası Ceza Mahkemesi Batı Şeria'nın etrafına yapılan duvarı "yasa dışı" ilan etmişti.
Dünyanın en ünlü sokak sanatçılarından Banksy de Beytüllahim'deki duvara bakan 'The Walled Off (Duvarla Çevrili)' Otel'ini, eleştirel duvar resimleriyle donatmıştı.
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