Tecavüzle suçlanan Maliye Bakanı savcıya ifade verdi

SORUŞTURMANIN, 2009 yılında Darmanin tarafından tecavüze uğradığını öne süren kadının Paris Savcılığına suç duyurusunda bulunmasıyla açıldığı belirtilmişti. Kadının geçen ay savcılığa gittiği, Darmanin’in ise söz konusu iddiaların iftira olduğunu gerekçe göstererek, şikayette bulunduğu kaydedilmişti.

Konuya ilişkin Darmanin hakkında geçen yıl haziran ayında da soruşturma açılmış, mahkeme takipsizlik kararı vermişti.

Haftalık Ebdo dergisi, birkaç gün önce Ekoloji Bakanı Nicolas Hulot hakkında 2008’de tecavüz suçlamasıyla soruşturma açıldığını yazmıştı. Hulot da bu dergi hakkında hakaret nedeniyle suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.