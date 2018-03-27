Tecavüze tecavüz anlaşması
Pakistan’ın Pencap eyaletine bağlı Toba Tek Singh şehrinde, 20 Mart’ta bir tecavüz vakası meydana geldi.
Yerel basına göre tecavüzün ardından saldırganın ailesi, özür dilemek ve uzlaşma sağlamak üzere kurbanın ailesini ziyaret etti.
Ancak kurbanın ailesinin bir şartı vardı: Saldırganı af karşılığında, kendi erkek çocukları da saldırganın kız kardeşine tecavüz edecekti. Ve saldırganın ailesi, bu ‘tecavüz pazarlığını’ kabul etti. Her iki aileden 12 kişinin katıldığı bu anlaşmanın ardından ‘intikam tecavüzü’ de ilk tecavüzden bir gün sonra, 21 Mart’ta ‘gerçekleşti’.
Pakistan polisinin olayı ortaya çıkarması üzerine, her iki aileden toplantıya katılan 12 kişi de tutuklandı.
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