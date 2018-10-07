Tecavüzcü şantajcı: Başına ödül kondu
Afganistan'da çocuksuz kadınları tedavi ettiğini öne sürerek onları sekse zorlayan, sonra da görüntüleriyle şantaj yapan ‘molla’ Rasul Landay aranıyor.
Din adamları, herhangi bir dini eğitim almamış olduğu halde molla sıfatını kullanan 40’lı yaşlardaki Landay için idam cezası istiyor. Bölge valisi, onu ihbar edene zırhlı aracını vereceğini açıkladı. Faryab eyalet valisi Nakibullah Fayik ise “Geçtiğimiz dönemde birkaç töre cinayeti oldu. Bu işle alakalı olup olmadığını merak ediyorum” dedi.
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