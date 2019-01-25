Tecavüz zanlısı erkek hemşire tutuklandı
ABD’nin Arizona eyaletinde polis, Hacienda Healthcare adlı bakımevinde 10 yıldır bitkisel hayattaki bir kadının doğum yaptığı olayda, bakımevinde çalışan bir erkek hemşireyi tutukladı.
Zanlının Phoenix kentindeki bakımevinde çalışan 36 yaşındaki Nathan Sutherland olduğu açıklandı. Sutherland’e hastanedeki hemşirelerin DNA örnekleri incelenmesinin ardından cinsel saldırı ve korunmasız bir yetişkine tacizde bulunma suçlamaları yöneltildi.
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