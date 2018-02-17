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    Tecavüz soruşturmasından takipsizlik çıktı

    AA
    17.02.2018 - 13:12 | Son Güncelleme:

    Paris Savcılığının Fransa Maliye Bakanı Gerard Darmanin’e yönelik tecavüz suçlamasıyla ilgili ön soruşturmada takipsizlik kararı verdiği bildirildi.

    Fransız basınında adli kaynaklara dayandırılarak verilen haberlere göre, savcılığın tecavüz suçlamasıyla ilgili yürüttüğü soruşturmanın neticesinde bir zorlama, bir tehdit veya bir şiddetin olmadığının tespit edildiği belirtildi. Darmanin hakkında 2009 yılında kendisine tecavüz ettiği iddiasıyla bir kadın tarafından suç duyurusunda bulunulmuş, soruşturma kapsamında 35 yaşındaki Bakan, pazartesi günü Paris’te polise ifade vermişti.

    Paris Savcılığının, Darmanin hakkında ‘tecavüz’ suçlamasıyla 22 Ocak’ta ön soruşturma açtığı ortaya çıkmıştı. Darmanin’in ise iddiaların iftira olduğunu gerekçe göstererek, şikayette bulunduğu kaydedilmişti.
    Darmanin hakkında, 2014-2017 yılları arasında Belediye Başkanlığı yaptığı Tourcoing kentinde yaşayan bir kadın tarafından da taciz iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmuştu.

    Etiketler: Gerard Darmanin , FRANSA , TECAVÜZ , Soruşturma
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