Tecavüz edip öldürdüler
Bulgaristan’da 30 yaşındaki gazeteci Viktoriya Marinova hunharca öldürüldü.
Televizyon programında Avrupa Birliği’nin Bulgaristan’a tahsis ettiği milyonlarca Euro’luk kalkınma fonlarının iktidar çevrelerine yakın mafyayı andıran gruplar tarafından nasıl hortumlandığını anlatan Marinova, Rusçuk kentinde ölü bulundu.
Bulgaristan Başsavcısı Rumyana Arnavutova’nın yaptığı açıklamaya göre Bulgaristan’ı ayağa kaldıran cinayet pazar günü akşam saatlerinde yaşandı. Kaçırılarak Rusçuk’un Tuna nehri kıyısına götürülen Marinova’ya önce saatlerce tecavüz edildiği sonra da armatür demirleriyle başına vurularak öldürüldüğü belirlendi. Avrupa Birliği’ni de sarsan cinayet karşısında Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov devreye girdi. Gazeteciyi kaçıran kişilerin cinayet mahallinde birçok ipucu bıraktıklarını söyleyen Başbakan Borisov, “Faillerin yakalanması an meselesi” dedi.
ÜÇÜNCÜ GAZETECİ CİNAYETİ
TVN televizyon kanalında çalışan ve vahşi biçimde öldürülen gazeteci Marinova son olarak AB fonlarının Bulgaristan ve Romanya’da nasıl çarçur edildiğini kanıtlarıyla anlatan program hazırlamıştı. Polis henüz Marinova’nın öldürülmesinin işiyle mi yoksa başka bir şeyle mi ilgili olduğuna dair neticeye ulaşamadı. Ancak polis yaptığı programla ilgili olabileceği şüphesiyle de iz sürmeye devam ediyor. Bu, son bir yılda AB ülkelerindeki ilk gazeteci cinayeti değil. Malta’da yaklaşık bir yıl önce gazeteci Daphne Caruana Galicia benzer çalışmaları yüzünden hayatından olmuştu. Geçen Şubat ayında ise Slovakya’da araştırmacı gazeteci Jan Kutsiaka öldürülmüştü.
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