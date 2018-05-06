Tecavüz edip diri diri yaktılar
Hindistan’da saldırganlar, tecavüz ettikleri 16 yaşındaki bir genç kızı, eviyle birlikte diri diri yaktılar.
Jharkhand’da perşembe yaşanan vahşette iki kişi ailesinin düğüne gitmesini fırsat bilerek genç kızı alıp kaçırdı ve tecavüz etti.
Ailenin şikayeti üzerine ihtiyar heyeti, tecavüzcülere dizleri üzerinde 100 kez çöküp kalkmak ve aileye 50 bin rupee (3 bin TL) tazminat ödemeye mahkûm etti.
Saldırganlar, anne ve babasını dövdükleri kızı eviyle birlikte kundakladılar.
Polis 14 kişiyi yakaladı, ancak esas suçlulardan biri firarda.
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