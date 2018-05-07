Tecavüz edip ateşe verdi
Hindistan’da 17 yaşındaki bir kızın tecavüze uğradıktan sonra yakıldığı ortaya çıktı.
Genç kızın vücudunun yüzde 70’inde birinci derece yanık oluştuğu ve durumunun ağır olduğu ifade edildi. Olay, 16 yaşında bir başka genç kızın tecavüze uğrayıp yakıldığı gün ve aynı eyalette meydana geldi. Jharkhand eyaletindeki olayla ilgili aynı mahallede yaşayan 19 yaşındaki bir erkek gözaltına alındı.
Yetkililer, saldırganın kızın üzerine gazyağı döktükten sonra ateşe verdiğini aktardı.
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