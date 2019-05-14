Tecavüz dosyası yeniden açılıyor
Gizli belgeleri yayınlayan WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’ın (47) geçen ay sekiz yıl kaldığı Ekvador’un Londra Büyükelçiliği’nden çıkarılıp tutuklanmasının ardından İsveç, hakkındaki tecavüz dosyasını yeniden açacağını açıkladı.
WikiLeaks Genel Yayın Yönetmeni Kristinn Hrafnsson, “Yeniden yargılama Julian’a ismini temizlemesi için ikinci bir şans verecek” dedi. Hrafnsson, Assange’ın İngiltere’de tutuklandığı 11 Nisan’dan beri tecavüz davasını yeniden açması için İsveç’in üzerinde siyasi bir baskı olduğunu da belirtti.
Assange, İngiltere’de kefalet koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle 50 hafta hapis cezasına çarptırılmıştı. İsveçli yetkililer, Assange’ı 2010’da konuşma yapmak için Stockholm’de bulunduğu sırada bir kadına tecavüz, bir diğer kadına ise cinsel tacizle suçlandığı için sorgulamak istemişti. Kadınların rızası olduğunu savunan Assange ise İsveç’e iadesi halinde ABD’ye teslim edilebileceği gerekçesiyle Ekvador Büyükelçiliği’ne sığınmıştı.
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