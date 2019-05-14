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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
14.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Tecavüz dosyası yeniden açılıyor

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Tecavüz dosyası yeniden açılıyor

Gizli belgeleri yayınlayan WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’ın (47) geçen ay sekiz yıl kaldığı Ekvador’un Londra Büyükelçiliği’nden çıkarılıp tutuklanmasının ardından İsveç, hakkındaki tecavüz dosyasını yeniden açacağını açıkladı.

WikiLeaks Genel Yayın Yönetmeni Kristinn Hrafnsson, “Yeniden yargılama Julian’a ismini temizlemesi için ikinci bir şans verecek” dedi. Hrafnsson, Assange’ın İngiltere’de tutuklandığı 11 Nisan’dan beri tecavüz davasını yeniden açması için İsveç’in üzerinde siyasi bir baskı olduğunu da belirtti.

Assange, İngiltere’de kefalet koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle 50 hafta hapis cezasına çarptırılmıştı. İsveçli yetkililer, Assange’ı 2010’da konuşma yapmak için Stockholm’de bulunduğu sırada bir kadına tecavüz, bir diğer kadına ise cinsel tacizle suçlandığı için sorgulamak istemişti. Kadınların rızası olduğunu savunan Assange ise İsveç’e iadesi halinde ABD’ye teslim edilebileceği gerekçesiyle Ekvador Büyükelçiliği’ne sığınmıştı.

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