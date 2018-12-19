Tecavüz davası düşüyor
ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla New York’ta tutuklu yargılanırken aynı koğuşu paylaştığı kişi tarafından cinsel taciz ve tecavüzle suçlanan işadamı Reza Zarrab hakkında açılan dava, delil yetersizliğinden düşmek üzere.
Manhattan Cezaevi’ndeki koğuş arkadaşı Fouzi Jaber (62) tarafından geçen yıl açılan davaya bakan Yargıç Shlomo Hagler, Zarrab’ın avukatının mahkemeye davanın delil yetersizliğinden düşmesi için verdiği gerekçeli dilekçeyi kabul etti. Yargıç Hagler kararında, Jaber’in avukatlarının 30 gün içinde yeni delillerle karşılık vermezlerse davanın düşeceğini bildirdi. İran’a yönelik yaptırımları ihlal etmekle suçlanan Zarrab, aynı davada yargılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’ya karşı itirafçı olmayı kabul etmişti.
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