Tayvan'da tren faciası: 17 ölü
Tayvan'da bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi öldü.
Kyodo'nun Tayvan basınına dayandırdığı habere göre, Tayvan'ın kuzeydoğusundaki Yilan bölgesinde raydan çıkan trende 17 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.
Taipei'den Taitung kentine giden trende 310 yolcunun bulunduğu belirtildi.
Sağlık görevlileri ve itfaiye ekiplerinin kazadan sonra bölgeye geldiği, yaralıların hastanelere sevk edildiği kaydedildi.
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