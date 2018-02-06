Tayvan'da deprem... İlk görüntüler korkunç

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, Tayvan’ın Hualien ilçesi açıklarında bir deprem yaşandığını açıkladı. Deprem, bölgede büyük paniğe yol açarken, ölü ya da yaralanmaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Sarsıntı, yer yüzeyinin sadece 1 kilometre derinliğinde kaydedildi. Yerel medyadaki haberlerde, bazı yol ve binalarda farklı ölçeklerde hasarlar görüldüğü bildirildi. Depremde bir otelin çöktüğü, bazı binalarda mahsur kalan vatandaşların bulunduğu bildirildi.

Amatör kameralarla çekilen görüntülerde, binaların sarsıntı nedeniyle yan yattığı, yollarda çatlak ve yarıklar oluştuğu görülüyor.

Depremin merkezinin de, Hualian kentine 21.4 kilometre, Yilan kentine 66.8 kilometre, Puli kentine de 75.3 kilometre uzaklıkta belirlendiğini açıkladı.

Öte yandan Tayvan’ın doğu kıyısında geçtiğimiz pazar günü de en şiddetlisi 6,1 büyüklüğünde olmak üzere çok sayıda sarsıntı yaşanmıştı.

