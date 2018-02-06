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    Tayvan'da deprem... İlk görüntüler korkunç

    DHA-İHA
    06.02.2018 - 20:14 | Son Güncelleme:

    Tayvan’da 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde bir otelin çöktüğü belirtildi.

    ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, Tayvan’ın Hualien ilçesi açıklarında bir deprem yaşandığını açıkladı. Deprem, bölgede büyük paniğe yol açarken, ölü ya da yaralanmaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

    Sarsıntı, yer yüzeyinin sadece 1 kilometre derinliğinde kaydedildi. Yerel medyadaki haberlerde, bazı yol ve binalarda farklı ölçeklerde hasarlar görüldüğü bildirildi. Depremde bir otelin çöktüğü, bazı binalarda mahsur kalan vatandaşların bulunduğu bildirildi.

    Tayvanda deprem... İlk görüntüler korkunç

    Amatör kameralarla çekilen görüntülerde, binaların sarsıntı nedeniyle yan yattığı, yollarda çatlak ve yarıklar oluştuğu görülüyor.

    Tayvanda deprem... İlk görüntüler korkunç

    Depremin merkezinin de, Hualian kentine 21.4 kilometre, Yilan kentine 66.8 kilometre, Puli kentine de 75.3 kilometre uzaklıkta belirlendiğini açıkladı. 

    Öte yandan Tayvan’ın doğu kıyısında geçtiğimiz pazar günü de en şiddetlisi 6,1 büyüklüğünde olmak üzere çok sayıda sarsıntı yaşanmıştı.

    Etiketler: deprem , tayvan , otel
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