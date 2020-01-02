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Haber Giriş: 02.01.2020 - 09:35,
Tayvan'da askeri helikopter düştü! Çok sayıda ölü var
Tayvan'da Genelkurmay Başkanı'nın da aralarında bulunduğu bir grubu taşıyan askeri helikopter düştü.
Kazada Genelkurmay Başkanı Shen Yi-ming ile birlikte toplam 13 kişinin bulunduğu öğrenildi. Tayvan ordusunun aktardığına göre, Shen Yi-ming ile birlikte 8 kişi hayatını kaybetti.
Başkent Taipei'den ülkenin kuzey doğusundaki Ilan şehrine yeni yıl kutlamaları için gitmekte olan helikopterin başkent yakınlarındaki dağlardan geçerken düştüğü belirtiliyor.
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