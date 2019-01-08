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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
08.01.2019 - 13:56, Son Güncelleme:

Taylandlı ve Suudi yetkililer alıkonulan Suudi kadını görüştü

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Taylandlı ve Suudi yetkililer alıkonulan Suudi kadını görüştü

Tayland Göçmenlik Polisi Müdürü Surachate Hakparn, Suudi Arabistan'ın Bangkok Büyükelçiliğinden yetkililerle, kendisine kötü davrandığını ileri sürdüğü ailesinden kaçan ve üçüncü bir ülkeye iltica talep eden 18 yaşındaki Rahaf Muhammed El Kunun ile ilgili görüştüklerini belirtti.

Surachate, "İki ülkenin bu meseleye karşı tutumu aynı. Öncelik genç kadının güvenliğinin sağlanması. Her iki ülke de Bayan Rahaf'ın güvenliğini ve iyiliğini düşünüyor. Suudi maslahatgüzarı, Tayland göçmenlik bürosunun çalışmalarından duyduğu memnuniyet ve güveni ifade etti." dedi.

Öte yandan, Suudi Arabistan'ın Bangkok Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Kunun'un iadesinin talep edildiği ya da pasaportuna el konulduğu yönündeki iddialar reddedildi.

Kunun'un babasının ve erkek kardeşinin kısa sürede Bangkok'a varacağını söyleyen Surachate, ancak onlarla görüşüp görüşmemeye Kunun'un kendisinin karar vereceğini ifade etti.

Kunun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ailesi ile görüşmekten korktuğunu belirtmişti.

Diğer yandan, bazı insan hakları örgütleri, Avustralya hükümetine, Kunun'un ülkeye girişine izin vermesi çağrısında bulundu.

Kunun, ailesinin yanına gönderilmesi halinde öldürülmekten korktuğunu söylemişti.

Yetkililer, ailesinden kaçarak Avustralya'ya gitmek isterken aktarma yapmak üzere geldiği Bangkok'taki Suvarnabhumi Havalimanı'nda durdurulan Kunun'un, Avustralya'ya yaptığı iltica başvurusunun BMMYK tarafından değerlendirileceğini ve talep sonuçlanıncaya kadar genç kadınının Tayland'da kalacağını belirtmişti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) himayesi altında ülkeye geçici giriş izni verilen Kunun, havalimanında kendini kapattığı otel odasından ayrılmıştı. Kunun'un Bangkok'ta nerede kalacağına ilişkin bilgi paylaşılmamıştı.

Surachate, dün havaalanında yaptığı açıklamada, "Şu andan itibaren geri dönmek istemiyor ve onu zorlamayacağız. Bu gece hiçbir yere gönderilmeyecek. Zorluktan kaçtı. Tayland bir tebessümler ülkesi. Kimseyi ölmek için göndermeyeceğiz. Bunu yapmayacağız. Hukukun üstünlüğü çerçevesinde insan haklarına bağlı kalacağız.” demiş ve genç kadının iradesi dışında başka bir ülkeye iade edilmeyeceğini vurgulamıştı.

Kuveyt'te yaşayan ailesine iade edilmek üzere havalimanında alıkonulan Kunun'un Twitter'da yaptığı paylaşımlar, sosyal medyada yankı uyandırmıştı. Suudi Arabistan'ın Bangkok Büyükelçiliğinden yetkililerin genç kızın pasaportuna el koyduğu iddia edilmişti.

Kunun daha sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda pasaportunun kendisine geri verildiğini belirtmişti.

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