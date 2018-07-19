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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.07.2018 - 01:06, Son Güncelleme:

Taylandlı çocuklar o anları anlattılar: ‘Annem azarlar diye korktum’

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Taylandlı çocuklar o anları anlattılar: ‘Annem azarlar diye korktum’

Tayland’da günlerce mahsur kaldıkları Tham Luang mağarasından üç günlük bir operasyonla kurtarılan 12 çocuk ve futbol antrenörleri bir haftadır kaldıkları Chiang Rai kliniğinden dün taburcu edildi. Basın toplantısında konuşan antrenör Chantawong, çıkmak için mağara duvarlarını kazmaya çalıştıklarını kaydetti. Çocuklardan biri de “Annem azarlar diye korktum” dedi.

TAYLANDLI çocuklar ile antrenörleri dün taburcu olduktan sonra düzenlenen basın toplantısında psikiyatrist tarafından onaylanan sorulara cevap verdi. Üzerlerinde takımları “Wild Boars”ın (Yaban domuzları) formaları olan 12 çocuk ve 25 yaşındaki antrenörleri basın toplantısının yapıldığı salona sınıf arkadaşları ve medya mensuplarının alkışları eşliğinde girdi. Ulusal çapta canlı yayınlanan basın toplantısına 45 dakikalık bir süre ayrıldı.

KISA ŞOV YAPTILAR
Çocuklar basın toplantısının yapıldığı alanda kurulan minyatür futbol sahasında topla yeteneklerini gösterdikleri kısa bir şov da yaptı. 13 kişinin de ruhen ve fiziksel olarak sağlıklı olduğunu söyleyen doktorlar, çocukların geçen hafta mağaradan kurtarılmasından beri ortalama 3 kilo aldıklarını kaydetti. Reuters’a göre basın toplantısında çocuklardan biri, “Eve gidemeyeceğimden, annem tarafından azarlanacağımdan korktum” dedi. Çocuklardan 14 yaşındaki Adul Sam-on kendilerinin İngiliz dalgıçlar tarafından ilk bulunduğu an için “Bir mucizeydi” ifadesini kullandı.

‘DAHA DİKKATLİ YAŞAYACAĞIZ’
Bir başka çocuk da bulunmadan önce, 9 gün boyunca sadece mağaradaki sarkıtlardan damlayan suları içtiklerini anlattı. Amerikan CNN’in haberine göre çocukların çoğu haber vermeden mağaraya girdikleri için ailelerinden özür diledi. Gazetecilerin olaydan ne gibi dersler aldıklarına dair soruya, futbol antrenörü Ekkapol Ake Chantawong, hayatı daha dikkatli yaşayacağı yanıtını verdi. 14 yaşındaki Ardoon, insanlar geleceği tahmin edemese de tecrübenin kendisine dikkatsiz hareket etmenin sonuçlarını gösterdiğini kaydetti.

Grubun en küçük üyesi 11 yaşındaki Chanin Viboonrungruang ise olayın kendisini daha sabırlı hale getireceğini söyledi.

Olayın travmalara yol açmaması için çocuklar en az bir ay boyunca basın ile temasta olmayacak.

BİLGİ NOTU: 23 Haziran’da Tham Luang Nang Non mağarasına yaptıkları gezide mağara girişinin sularla kapanmasının ardından içeride mahsur kalan yaşları 11 ila 16 olan 12 çocuk ile 25 yaşındaki antrenörleri üç gün süren operasyonla dalgıçlar tarafından 10 Temmuz’da kurtarılmıştı. Operasyonda 38 yaşındaki eski bir Taylandlı komando Saman Kunan oksijensiz kaldığı için hayatını kaybetmişti.

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