Tayland’daki festivalde dev Türk Bayrağı uçurdular

Dünyanın en büyük uluslararası uçurtma festivalleri arasında yer alan Satun Uluslararası Uçurtma Festivali Tayland’ın Satun kentinde başladı. Bu yıl 38’incisi düzenlenen festival 22-26 Şubat tarihleri arasında gerçekleşiyor. Festivalde Türkiye’yi İstanbul Uçurtmacılar Derneği Başkanı Mehmet Naci Aköz temsil ediyor. Mehmet Naci Aköz, festivalin ilk gününde Türk uçurtma kültürünü simgeleyen uçurtmaları havalandırdı. Gökyüzüyle buluşan rengarenk uçurtmalar arasında 60 metrekare büyüklüğündeki dev Türk Bayrağı uçurtma da vardı. Saatlerce havada kalan bayrak uçurtma görenleri kendine hayran bıraktı. Alanda bulunan katılımcılar ve ziyaretçiler Türk bayrağı uçurtmayla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.





Uçurtma festivalinde bir de workshop gerçekleştiren Aköz, Türk kültürünün örneklerinden olan Türk bayraklı altıgen ve A4 kağıdından yapılan şeytan uçurtmaları Taylandlı çocuklarla birlikte yaptı. İki ayrı tasarımda yapılan uçurtmaları Satun Belediye Başkanına hediye eden Mehmet Naci Aköz, bir de ödül aldı. Festivalle bağlantılı olarak 01 - 04 Mart arasında Malezya’da da bir festival gerçekleşecek. Bu yıl 23’üncüsü yapılacak olan Pasir Gudang Uluslararası Uçurtma Festivali’ne de katılacak olan Aköz. dev Türk Bayrağı uçurtmasını burada da gökyüzüne havalandırdıktan sonra ülkemize dönecek.