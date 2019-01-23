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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
23.01.2019 - 14:12, Son Güncelleme:

Tayland'da darbeden sonraki ilk seçim tarihi kesinleşti

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Tayland'da darbeden sonraki ilk seçim tarihi kesinleşti

Tayland Seçim Komisyonu, ülkede ordunun 2014'te iktidara gelmesinden bu yana ilk genel seçimin 24 Mart'ta düzenleneceğini bildirdi.

Seçim Komisyonu, Tayland Kraliyet Sarayı'nın bugün, ülkede genel seçimin yapılacağını duyuran bir kararname yayımlamasının ardından seçim tarihini belirledi.

Komisyon Başkanı Ithiporn Boonpakong, genel seçimin 24 Mart'ta yapılacağını bildirdi.

Kraliyet Gazetesi'nde yayımlanan genel seçimlere ilişkin kararname, askeri hükümet tarafından hazırlanan seçim yasalarını yürürlüğe koyuyor.

Ulusal Seçim Komisyonu Genel Sekreter Yardımcısı Nat Laosisawakul, geçen ay, komisyonun genel seçim tarihi olarak 24 Şubat 2019'u belirlediğini bildirmişti.

Başbakan Prayut Chan-o-cha liderliğindeki cunta hükümeti, seçim tarihinin ilanının hemen ardından siyasi kampanya yasaklarını kaldırmıştı.

Cunta hükümeti siyasi yasakların kaldırılmasına ilişkin ilk adımı eylülde atmış, siyasi parti örgütlenmelerini serbest bırakmıştı.

Tayland'da ordunun yönetime el koyduğu Mayıs 2014'ten bu yana ülkede hala demokratik düzene geçilmedi.

Prayuth liderliğindeki cunta yönetimi daha önce birçok kez seçim tarihi ilan etmesine rağmen seçimleri farklı bahanelerle ertelemişti.

Tayland Genelkurmay Başkanı Apirat Kongsompong, geçen hafta, seçim tarihinin beşinci kez ertelenebileceğine yönelik söylentiler üzerine bir haftada üç kez yapılan seçim yanlısı gösterilere tepki göstermiş ve göstericilere, "Eylemlerinize sınır koymalısınız ve bu sınırı geçmemelisiniz." uyarısını yapmıştı.

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