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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
14.07.2019 - 14:51, Son Güncelleme:

Tayland'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

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Tayland'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Türkiye'nin Bangkok Büyükelçiliğinin resmi konutunda yapılan ve ülkedeki Türk vatandaşlarının yanı sıra senatör ve milletvekilleri, Birleşmiş Milletler yetkilileri, Müslüman toplumu temsilcileri ve akademisyenlerin katıldığı etkinlik, 15 Temmuz şehitleri için saygı duruşuyla başladı.

İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda katılımcılara 2016'daki darbe girişimine ilişkin videolar izletildi.

Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Evren Dağdelen Akgün, yaptığı konuşmada, Türk insanının yazdığı kahramanlık destanının, Türk milletinin tarihinden gelen, 1915'te Gelibolu'da ve sonrasında Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği, damarlarına işlemiş vatan sevgisinin yansıması olduğunu söyledi.

Türk halkının o gün üstün cesaret ve dayanıklılık gösterdiğine dikkati çeken Akgün, "Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sayıları katlanarak artan ve tankların, tüfeklerin ateş hattında gözünü kırpmadan hayatı pahasına vatanını koruyan Türk halkı, Türkiye'nin geleceğine silahlı grupların değil, millet iradesinin şekil vereceğini kanıtlamıştır." şeklinde konuştu.

Akgün, Türkiye'deki ana omurgasını kaybeden FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasıyla ayakta kalmaya çabaladığını, Türkiye dışındaki FETÖ yapılanmasıyla mücadelenin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Tayland'daki FETÖ yapılanmasına karşı verilen mücadeleye ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Akgün, göreve geldiği 2017'den bu yana Tayland basınının önde gelen gazete ve televizyonlarında verdiği röportajlarla FETÖ'yü ve 15 Temmuz'u anlattığını söyledi.

Akgün, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar Tayland yazılı ve görsel basınına verdiğimiz mülakatlarda bu terörist darbe girişiminin ardında FETÖ'nün olduğunu kapsamlı şekilde anlattık. Bunun yanı sıra bir FETÖ üyesiyle röportaj yapan Tay gazetesine mektup yolladık ve bu türden röportajların okuyucuların yanlış bilgilenmelerine yol açtığını vurgulayarak, FETÖ'nün gerçek yüzünü ve mücadelemizdeki kararlılığın altını tekrar çizdik."

Katılımcılar, daha sonra Anadolu Ajansının 15 Temmuz arşivine ait fotoğraflardan oluşan resmi konuttaki sergiyi gezdi.

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