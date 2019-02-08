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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: AFP
08.02.2019 - 12:05, Son Güncelleme:

Tayland Prensesi sürpriz kararla başbakan adayı oldu

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Tayland Prensesi sürpriz kararla başbakan adayı oldu

Tayland Kralı'nın ablası Prenses Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi, süpriz bir şekilde 24 Mart'ta yapılacak genel seçimlerde Thai Raksa Chart Partisi'nin başbakan adayı oldu.

Siyasi gözlemcilere göre "siyasi depreme" neden olan karar askeri cuntayla kraliyet ailesini karşı karşıya getirecek.

Ülkede kraliyet ailesini eleştirmek 15 yıla kadar hapisle cezalandırıldığı için artık bu ünvanı resmen taşımasa da Prenses'e muhalefetin fiilen imkansız hale geleceği belirtiliyor.

1972'de bir yabancıyla evlenebilmek için unvanından feragat eden 67 yaşındaki Ubolratana, hâlâ, ülkede geleneksel olarak siyaset üstü görülen kraliyet ailesinin mensubu olarak kabul ediliyor.

BAŞBAKANLIĞA ADAY OLAN İLK KRALİYET AİLESİ MENSUBU

Tayland'da 2014'ten sonraki askeri darbeden sonra ilk kez genel seçimler yapılacak.

Thai Raksa Chart Partisi, Ubolratana'nın adaylığını onayladı. Ubolratana başbakanlığa aday olan ilk kraliyet ailesi mensubu.

Prenses Ubolratana'nın, seçimdeki baş rakibi, "ülkede barış ve düzeni korumak" için aday olduğunu açıklayan darbe ve cunta lideri Prayut Chan-o-cha olacak.

Ubolratana'nun partisi Thai Raksa Chart'ın, 2006'da darbeyle devrilen ancak partisini sürgünden yönetmeye devam eden eski Başbakan Taksin Şinavatra'yla ittifak yapıyor.

Thai Raksa Chart, ordunun Taksin'in partisi Peu Chart'ı feshetme tehdidinden sonra kurulmuştu. Ubolratana'nın da Taksin'le yakın ilişkisi olduğu belirtiliyor.

Prenses'in adaylığından önce seçim yarışının Taksin'in müttefikleriyle kraliyet ve cuntaya yakın siyasi partiler arasında geçeceği düşünülüyordu.

Chulalongkorn Üniversitesi Güvenlik ve Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü Direktörü Thitinan Pongsudhirak, kararı "siyasi bir deprem" olarak niteledi.

Thitinan, adaylık kararının görece küçük bir parti olan Thai Raksa Chart'ı bir anda seçimin ana aktörü haline getirdiğini söyledi.

Thai Raksa Chart Partisi'nden yapılan açıklamada, "Ubolratana'nın adaylık teklifimizi kabul etmesinden büyük onur duyuyoruz" denildi.

Açıklamada, Prenses'in Tayland'la ilgili kaygıları olduğu ve ülkeyi yoksulluktan çıkartmak istediği belirtildi.

Thai Raksa Chart Partisi'nin lideri Preechapol Pongpanich de Prenses'in "bilgili ve çok uygun bir aday" olduğunu söyledi.

Preechapol, "Adaylığının hukuksal açıdan bir sorun olacağını sanmıyorum. Ama Seçim Komisyonu'nun adaylığı onaylamasını beklemek zorundayız" dedi.

'KRAL'IN KARDEŞİNE KARŞI KAMPANYA YÜRÜTMEYE KİM CESARET EDEBİLİR?'

Prenses'in adaylığının ülke siyasetini nasıl şekillendireceği henüz belli değil.

Thitinan'a göre, Prenses dışarıdan biri olarak Tayland siyasetinde birleştirici bir rol oynayabilir. Ancak aynı zamanda adaylığı orduyla kraliyet ailesinin karşı karşıya getirecek bir kutuplaşmaya da neden olabilir.

Tayland'daki Naresuan Üniversitesi'nden Asya uzmanı Paul Chambers da, kraliyet ailesini eleştirmeyi suç sayan yasa kapsamına girmese de Prenses'e açık açık muhalefet etmenin çok zor hale geleceğini söylüyor.

İngiliz Guardian gazetesine konuşan Chambers, "Kral'ın kızkardeşine karşı kim kampanya yürütme cesareti gösterebilir ki? (Cunta lideri) Prayut'a karşı açık bir tehdit çünkü Taylandlıların gözünde bir darbe liderinden daha fazla meşruiyeti var" dedi.

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