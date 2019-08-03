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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar: Reuters/AP
03.08.2019 - 17:10, Son Güncelleme:

Tayland Kralı Maha resmi metresini ilan etti

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Tayland Kralı Maha resmi metresini ilan etti

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn geçtiğimiz pazar günü eski yakın koruması olan 34 yaşındaki Sineenat Wongvajirapakdi'yi resmi metresi olarak ilan etti.

Kral Maha'nın 67'nci yaş gününe denk gelen seremonide Maha, resmi metresi Sineenat'a, aralarında Chula Chom Klao ve Beyaz Fil de olan dört nişan taktı.

Seremonide Kral Maha'ya üç ay önce evlendiği eşi Suthida Vajiralongkorn da eşlik etti.

Tören sırasında Sineenat Wongvajirapakdi, Tayland Kralı Maha'nın ayaklarına kapandı.

Sineenat Wongvajirapakdi'nin resmi metres olarak ilan edilmesiyle beraber Tayland'da mutlak monarşiden parlamenter monarşiye geçilen 1932 yılından bu yana ilk kez bir hükümdar resmen çok eşli oldu.

Tayland Kralı Maha'nın resmi metresi unvanına sahip olan Sineenat Wongvajirapakdi daha önce Ananda Mahidol Askeri Hastanesi'nden hemşire olarak çalışıyordu.

66 yaşındaki Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, kişisel güvenlik ekibinin başkan yardımcısı olan koruması General Suthida'yla geçtiğimiz aylarda evlenmişti.

Tayland Kralı Maha, evliliğin ardından eşi Suthida'ya "Kraliçe" unvanı vermişti.

Saray muhafızlığına 2013 yılında katılan ve ilerleyen yıllarda kralın özel koruma birliğinin komutanı olan Suthida'ya, kral tarafından orgeneral unvanı verilmişti.

Kraliçe Suthida, 2016'da tahta çıkan Kral Maha Vajiralongkorn'un dördüncü eşi.

Kral, önceki eşinden 2014 yılında boşanmıştı.

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