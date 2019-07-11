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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA - Fotoğraf: AFP
11.07.2019 - 13:17, Son Güncelleme:

Tatile gittikleri Yunanistan'da hayatlarını kaybettiler

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Tatile gittikleri Yunanistan'da hayatlarını kaybettiler

Yunanistan'da dün gece yaşanan fırtınadan dram çıktı. Ülkeye turist olarak gelen iki Çek yaşlı karı-koca devrilen ve savrulan karavanlarında, baba oğul iki Rus devrilen bir ağacın altında, Romanyalı bir kadın ve 8 yaşındaki oğlu ise çöken çatı altında hayatlarını kaybetti.

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  • Tatile gittikleri Yunanistanda hayatlarını kaybettiler
  • Tatile gittikleri Yunanistanda hayatlarını kaybettiler
  • Tatile gittikleri Yunanistanda hayatlarını kaybettiler
  • Tatile gittikleri Yunanistanda hayatlarını kaybettiler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Yunanistan’ın kuzey kesiminde bulunan Sozopoli bölgesinde ve fırtınanın vurduğu Halkidiki’de ağaçları söken ve çatıları uçuran şiddetli rüzgar ve dolu yağışı sebebiyle 2’si çocuk 6 yabancı uyruklu turist hayatını kaybetti, en az 100 kişi de yaralandı. Ölü sayısının artmasından endişe edildiği fırtınadan bir de dram çıktı.

Rüzgarın şiddetiyle enkaz haline getirdiği ve yağış sularının sürüklediği bir karavanda bulunan Çek çift hayatını kaybetti. Yunan polisi 2 yaşlı Çek turistin karavanını şiddetli rüzgar ve suyun savurduğunu söyledi.

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Öte yandan, Yunanistan’ın Nea Potidea yerleşim biriminde bir otelde kalan 39 yaşındaki bir Rus 2 yaşındaki oğluyla kökünden sökülen bir ağacın altında kalarak hayatını kaybetti. Fırtınanın yerle bir ettiği, yaz turizmi için popüler bir mekan olan Halkidiki yarım adasında acil durum ilan edildi. Fırtınanın etkilediği Nea Plagia’da bir restoranın çatısının çökmesi sonucu Romanya asıllı bir kadın ve 8 yaşındaki oğlu da hayatını kaybetti.

Yunan Meteoroljist Klearxos Marousakis genel olarak yaz mevsiminde Yunanistan’ın sıcak ve kurak olduğunu, yılın bu mevsiminde böyle bir olağanüstü hava durumunun görülmediğini söyledi.

Yunanistan'ı fırtına vurdu
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