Tatile giden çifte korkunç sürpriz
Tatil için Jamaika'ya giden Faye ve Andrew Stephens çiftini otelde korkunç bir sürpriz karşıladı.
2014 yılında İspanya'da balkondan düşerek yaşamını yitiren futbolcu oğulları Alex Stephens'ın doğum gününde tatile giden çiftin kalacağı odadaki yatağın üzerine, otel çalışanları tarafından oğullarını temsil eden bir korkuluk ve 'Mutlu yıllar. Seni özledik Alex.' yazısı bırakıldı.
Yatakta oğullarını temsil eden bir korkuluk ve yaş pasta gören çift gözyaşlarını tutamadı.
Korkunç sürprizin Alex'in vaftiz annesi Karen Baker'in ricası üzerine yapıldığı ortaya çıktı.
Skandal sürpriz sebebiyle tur operatörü aileden özür diledi.
SON 24 SAATTE NE OLDU?
Yorumları Göster
Yorumları Gizle