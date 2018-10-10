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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler
10.10.2018 - 12:04, Son Güncelleme:

Tatil cenneti Mallorca'da sel can aldı

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Tatil cenneti Mallorca'da sel can aldı

İspanya'nın dünyaca ünlü turistik bölgesi Mallorca dün gece vuran sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor.

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  • Mallorcada sel can aldı
  • Mallorcada sel can aldı
  • Mallorcada sel can aldı
  • Mallorcada sel can aldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İspanya'nın en büyük adası Mallorca, aşırı yağış ve ardından meydana gelen sele teslim oldu. Sel sebebiyle 5 kişinin yaşamını yitirdiği ve 15 kişinin kaybolduğu açıklandı.

İspanya'nın en ünlü tatil beldelerinden olan Mallorca Adası, tarihinin en şiddetli sellerinden biriyle boğuşuyor.

Dün akşam adanın Sant Llorenc kentinde aniden bastıran aşırı yağışın ardından oluşan seller, caddelerdeki araçları süpürdü.

İNGİLİZ TURİSTLER CAN VERDİ

Sel sebebiyle ikisi İngiliz turist ve en az 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 15 kişinin de kaybolduğu açıklandı.

Sele kapılan araçların, adanın doğu tarafında yer alan Arta kentine kadar sürüklendiği belirtildi.

90 ASKER GÖNDERİLECEK

Kurtarma ekipleri helikopterlerle çatı ve balkona çıkan kişileri tahliye etti ve hasar tespit çalışmaları yaptı.

Balear Adaları yönetimi, Acil Durum Askeri Birimi'nin Valensiya kentinden 90 asker göndereceğini açıkladı.

Bölgedeki oteller ve spor merkezleri, selden etkilenen kişiler için kapılarını açtığını duyurdu.

Adada yaşanan sel felaketi ile ilgili sosyal medyada çok sayıda video paylaşıldı. Bazı videolarda selden kaçmaya çalışan kişilerin ağaçlara tırmandığı görülüyor.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in adayı ziyaret edeceği açıklandı.

 

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