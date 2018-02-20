Milyoner iş adamı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi

Bangkok Merkez Çocuk Mahkemesinden yapılan açıklamada, kararın alınmasında çocukların mutluluğu, biyolojik babanın üst düzeydeki ekonomik durumu ve sabıkalı olmamasının dikkate alındığı belirtildi. Taylandlı taşıyıcı anneler yoluyla sahip olduğu 13 çocuğun biyolojik babası Japon milyonerin avukatı, müvekkilinin geniş bir aileye sahip olmak için böyle bir yol izlediğini ifade etti.

İNSAN KAÇAKÇILIĞI

Japon milyonerin çocuk sahibi olabilmek için 2014 yılında taşıyıcı anne olarak Taylandlı kadınlarla anlaştığı ortaya çıkmış, Tayland polisi Shigeta hakkında insan kaçakçılığı suçundan soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Tayland hükümeti 13 bebeği koruma altına alırken, Japonya’ya kaçan Shigeta 2015 yılında çocukların velayetini almak için dava açmıştı.