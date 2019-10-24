Taşınırlarsa unvanlarından vazgeçecekler
İngiltere Kraliyet Ailesi’nden Prens Harry (35) ve Meghan Markle (38) çifti, ITV’de yayınlanan ve oldukça ses getiren röportajlarında Güney Afrika’ya yerleşmenin ‘iyi bir fikir olabileceğini’ söylediler.
Ancak Kraliyet muhabiri Victoria Arbiter, çiftin böyle bir karar alması durumunda kraliyet unvanlarından ve ayrıcalıklarından vazgeçmek zorunda kalacaklarını söyledi. Çift, ay başında resmi bir ziyaret gerçekleştirdikleri Güney Afrika’da bir dizi temasta bulunmuştu.
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