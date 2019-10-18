Tarzan’ın eşini oğlu öldürdü
Efsanevi ‘Tarzan’ dizisiyle ünlenen 81 yaşındaki ABD’li aktör Ron Ely’nin eski Florida güzellik kraliçesi eşi Valerie Lundeen, çiftin 30 yaşındaki oğulları Cameron tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Ünlü televizyon dizisi Tarzan’ın ABD’li başrol oyuncusu Ron Ely’nin (81) eşi Valerie Lundeen Ely’nin (62) oğlu tarafından evinde bıçaklanarak öldürüldüğü açıklandı. 35 yıllık evli olan çiftin California eyaletindeki evine gelen polis, 30 yaşındaki Cameron Ely’yi vurarak öldürdü. Olay sırasında evde bulunduğu belirtilen Ron Ely’nin yara almadan kurtulduğu bildirildi.
POLİS ATEŞ AÇTI
Polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, ihbar üzerine eve gelen polis Valerie Ely’nin cesediyle karşılaştı. Ardından evi ve çevresini arayan dört polis memuru bahçede kaçmaya çalışan Cameron Ely’ye ateş açtı.
BABASINI SUÇLADI
Polis, Ely’nin hâlâ tehdit oluşturduğu için vurulduğunu açıkladı. Cameron Ely’nin etrafını çeviren polislere ağlayarak cinayeti babasının işlediğini söylediği belirtiliyor. Cameron Ely, Philips Exeter Akademisi ve Harvard Üniversitesi’nde eğitim gördü.
‘TARZAN’LA MEŞHUR OLDU
Ron Ely, 1966-68 yılları arasında yayımlanan ve Türkiye’de de gösterilen Tarzan dizisiyle tanınıyor. Edgar Rice Burroughs’un 1914’te yayımlanan kurgu romanından uyarlanan dizide Afrika ormanlarında maymunlar tarafından büyütülen Tarzan’ın öyküsü anlatılıyordu.
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