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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Tarzan’ın eşini oğlu öldürdü

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Tarzan’ın eşini oğlu öldürdü

Efsanevi ‘Tarzan’ dizisiyle ünlenen 81 yaşındaki ABD’li aktör Ron Ely’nin eski Florida güzellik kraliçesi eşi Valerie Lundeen, çiftin 30 yaşındaki oğulları Cameron tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Ünlü televizyon dizisi Tarzan’ın ABD’li başrol oyuncusu Ron Ely’nin (81) eşi Valerie Lundeen Ely’nin (62) oğlu tarafından evinde bıçaklanarak öldürüldüğü açıklandı. 35 yıllık evli olan çiftin California eyaletindeki evine gelen polis, 30 yaşındaki Cameron Ely’yi vurarak öldürdü. Olay sırasında evde bulunduğu belirtilen Ron Ely’nin yara almadan kurtulduğu bildirildi.

Tarzan’ın eşini oğlu öldürdü

POLİS ATEŞ AÇTI

Polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, ihbar üzerine eve gelen polis Valerie Ely’nin cesediyle karşılaştı. Ardından evi ve çevresini arayan dört polis memuru bahçede kaçmaya çalışan Cameron Ely’ye ateş açtı.

Tarzan’ın eşini oğlu öldürdü

BABASINI SUÇLADI

Polis, Ely’nin hâlâ tehdit oluşturduğu için vurulduğunu açıkladı. Cameron Ely’nin etrafını çeviren polislere ağlayarak cinayeti babasının işlediğini söylediği belirtiliyor. Cameron Ely, Philips Exeter Akademisi ve Harvard Üniversitesi’nde eğitim gördü.

Tarzan’ın eşini oğlu öldürdü

‘TARZAN’LA MEŞHUR OLDU

Ron Ely, 1966-68 yılları arasında yayımlanan ve Türkiye’de de gösterilen Tarzan dizisiyle tanınıyor. Edgar Rice Burroughs’un 1914’te yayımlanan kurgu romanından uyarlanan dizide Afrika ormanlarında maymunlar tarafından büyütülen Tarzan’ın öyküsü anlatılıyordu.

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