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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBCTürkçe
23.09.2018 - 20:18, Son Güncelleme:

Tartışmalar yeniden alevlendi: Sil baştan mı?

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Tartışmalar yeniden alevlendi: Sil baştan mı?

İngiltere Başbakanı Theresa May'in Avrupa Birliği (AB) liderleri ile hafta içi Salzburg'da yaptığı Brexit görüşmelerinden sonuç alınamaması, ülkede referandum ve erken seçim tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Tartışmalar yeniden alevlendi: Sil baştan mı

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, partisinin yıllık konferansındaki oylamadan bu yönde bir karar çıkması halinde, ikinci bir Brexit referendumu çağrılarını destekleyeceğini söyledi.

Ancak bunun yerine erken genel seçimlere gidilmesini tercih edeceğini kaydetti. Brexit Bakanı Dominic Raab ise sonbaharda erken genel seçime gidileceği iddialarını yalanladı. İngiltere'de AB üyeliğinin yeniden oylanmasını isteyenler gibi, Başbakan May'in AB'den çıkış planının referanduma sunulmasını destekleyenler de var.

LONDRA BELEDİYE BAŞKANI FİTİLİ YAKTI

Corbyn'nin yakın müttefiki, İngiltere'nin en büyük sendikasının başındaki isim Len McCluskey ise İngiltere'nin AB'de kalıp kalmamasının oylanacağı ikinci bir Brexit referandumunun yapılmaması gerektiğini söyledi. İşçi Partisi üyesi Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan geçen hafta, hükümetin AB'den çıkış sürecini iyi yönetemediği eleştirisinde bulunup, ikinci bir Brexit referandumu düzenlenmesi çağrısı yapmıştı.

Corbyn, ikinci bir referandumu desteklemesi için 100'den fazla dilekçe ile çağrıda bulunan partililerin baskısı altında.

İşçi Partisi şimdiye kadar İngiltere'nin AB'den çıkışı ya da çıkış planı üzerine referandum yapılması çağrılarını resmi bir şekilde reddetmedi.

HENÜZ ÇAĞRI YOK

BBC'nin haberine göre Corbyn, yeni bir referendum çağrısında bulunmadığını, İşçi Partisi'nin İngiltere ile AB ilişkilerini müzakere edebilmesine olanak sağlayacak genel seçimleri tercih edeceğini söyledi ve ekledi:

"Konferansın sonucunu görmek gerek. Parti içi demokrasiye sadık kalmak durumundayım" dedi.

İngiltere'nin Avrupa Ekonomik Topluluğu'na katılmasının ardından, 1975'te 'İngiltere Birlik'te kalmalı mı, Birlik'ten ayrılmalı mı' sorusunun gündeme geldiği bir referendum yapılmıştı.

Jeremy Corbyn, bu referandumda Birlik'ten ayrılınması yönünde oy kullandığını itiraf etmişti.

YüZDE 48'E KARŞI YÜZDE 52

Bu oylamada, İngilizlerin yüzde 67'si AB'de kalınması yönünde oy kullandı. İngiltere, 2016'da yapılan referandumda ise yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı aldı. 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesinin yürürlüğe konularak başlatılan Brexit sürecinin gelecek yıl mart ayında tamamlanması bekleniyor.

İNGİLTERE'NİN AB'DEN ANLAŞMASIZ AYRILMASI GÜNDEMDE

AB, geçen hafta yapılan liderler zirvesinin ardından, "İngiltere'nin Brexit planı işe yaramaz açıklamasını" yapmıştı.

Bu açıklamanın ardından İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılma senaryoları ağırlık kazanmıştı.

İngiltere'nin AB'den ayrılma stratejisini içeren Chequers Planı Temmuz ayında hükümet tarafından kabul edilmişti.

Söz konusu plan, İngiltere ile AB arasında malların serbest dolaşımının güvence altına alınmasını öngörüyor.

AB'nin ortak pazarı ise sadece malların değil kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımını da kapsıyor.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (23.09.2018-2)
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