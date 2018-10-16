Tartışma yaratan tablo
ABD Başkanı Donald Trump’ın, kendisini eski başkanlarla aynı masada gösteren bir tabloyu Beyaz Saray’da duvara astırması, sosyal medyada tartışma yarattı.
Tablo, Trump’ın Beyaz Saray’da CBS televizyonuyla yaptığı röportaj sırasında izleyiciler tarafından fark edildi. Resimde Trump, eski Cumhuriyetçi başkanlarla bir masada oturuyor. Ressam Andy Thomas’a ait olan tabloyu Trump’a Cumhuriyetçi Kongre üyesi Darrell Issa’nın hediye ettiği belirtiliyor. Thomas’ın bu tablosunun Demokrat başkanlar versiyonu da var. Cumhuriyetçi başkanlar tablosunda gelecekteki Cumhuriyetçi kadın başkanı sembolize etmesi için bir de kadın bulunuyor.
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