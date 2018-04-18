Tartışma yaratan 'intihar makinesi' Amsterdam'da sergilendi
Hollanda'da büyük tartışma yaratan ve 'intihar makinesi' olarak bilinen "Sarco" adı verilen makine, Amsterdam'daki fuarda sergilendi.
Sputnik'in aktardığına göre, makinenin, Hollandalı tasarımcı Alexander Bannink ve ötanazi yanlısı görüşleriyle bilinen "ölüm doktoru" lakaplı Avustralyalı aktivist Philip Nietsckhe tarafından tasarlandığı belirtildi.
Makinenin acı çekmeden ölme fırsatını sağladığını savunan Nietsckhe, "İnsanlar hafif bir baş dönmesi hissedecek ardından hızla şuurunu kaybederek ölecek" diye anlattı.
Makine, şezlong benzeri bir sandalyenin bulunduğu, sıvı nitrojen ile çalışan hava geçirmez bir kapsülden oluşuyor.
İçine girip yatan kullanıcının gaz akışını sağlamak için bir düğmeye basmasıyla çalışmaya başlıyor. Salınan gaz içerideki kişinin birkaç dakika sonra uyumasını sağlıyor. Kapsüle girip, sandalyeye uzanan kişi, ölmeden önce en son görmek istediği manzarayı seçebiliyor. Ölüm yerinin İsviçre Alpleri mi ya da deniz kenarında bir yer mi olacağına, kullanıcı karar veriyor.
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