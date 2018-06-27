Tartışılan sözler! 'Çocuk yapmayan insanlar bencildir'
İktidar partisi üyesi bir Japon politikacı, ebeveynlik politikalarıyla ilgili tartışmalı bir fikir öne sürerek çocuk yapmayan insanları 'bencillik yapmakla' eleştirdi.
Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre, Japonya'da iktidarda bulunan Liberal Demokratik Parti'nin genel sekreteri Toshihiro Nikai, söz konusu ifadeleri başkent Tokyo'da yaptığı bir konuşmasında kullandı ve daha çok çocuk yapmanın halkı daha mutlu hale getireceğini öne sürdü.
"Japon halkının açlık içerisinde yaşadığı savaş yılları ve sonrasında, kimse çocuk yapmamanın daha iyi olacağını söylemedi, çünkü bu daha büyük bir problem olurdu" diyen Nikai, "Ancak bu günlerde, çocuk yapmamanın daha iyi olacağını öne süren bencilce fikirler var" ifadelerini kullandı.
Nikai ayrıca çocuk yapmanın halkı daha mutlu yapacağını söyleyerek "Japonya'daki herkesin mutlu olması için, bir sürü çocuk sahibi olmalı ve ülkemizi geliştirmeliyiz" dedi.
Japonya hükümeti ise son dönemde düşük doğum oranlarıyla mücadele ediyor. Geçen sene ülkede yalnızca 941 bin doğum yapıldı. Bu rakam ise, 1899'dan bu yana en düşük oranı temsil ediyor.
Öte yandan, Japonya'da kadınlar iş hayatlarında yoğun bir şekilde cinsel ayrımcılığa maruz kalarak çocuk bakımı ve kariyerleri arasında bir seçim yapmak zorunda bırakılırken Nikai'nin yorumları çeşitli eleştiri ve endişelere de sebep oldu.
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