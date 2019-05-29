Tarlaları da vuruyorlar

SURİYE’de çatışmasızlık bölgesi İdlib’in güneyinde rejim güçlerinin saldırıları dün Maarat El Numan, Kefer Nabl, Han Şeyhun ve güney uçta Kefer Zita ve Şeyh Hadid’e kadar inen geniş bir alana yayılırken, muhaliflerin günlerden beri dile getirdiği “Rejim güçleri bilinçli olarak halkın tek gıda kaynağını sağladığı, arpa, buğday ve nohut tarlaları ile bahçeleri bombalayarak yakıyor” açıklaması, Amerikan AP ajansının servis ettiği uydu fotoğrafları ile kanıtlandı. Dünkü saldırılarda en az 24 sivil yaşamını yitirdi.

MUSTAFA: SAVAŞ SUÇUDUR

AP, yeniden rejim güçlerinin eline geçtiği bildirilen Kefer Nabudah ve Habeet civarında bombalama sonucu yanmış zeytin ve mevye bahçeleri ile ekili arazilerin havadan çekilmiş fotoğraflarını yayınladı. Suriye’de ılımlı muhalefetin önemli çatı kuruluşlarından biri olan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa da, özellikle buğday ve arpa ekili tarım arazileri ile mevye ve zeytin bahçelerinin bombalanarak yakıldığını doğruladı.

Mustafa, “Rejim ve destekçileri İdlib ile Hama kırsalındaki tarım alanlarını da yakıyor. Tarlaları yakmak, binaları yıkmak için beyaz fosfor ve misket bombaları kullanılıyor. İdlib bölgesine sığınmış 3 milyon insan aç kalsın isteniyor. BM ve bütün uygar dünyaya sesleniyoruz, bu suçları durdurmak için yapabileceğiniz bir şey yok mu? Rejim sivil halkı açlığa mahkûm ediyor. Bu yöntemle göçe zorluyor. Bunlar savaş suçlarıdır ve zamanla unutulacak şeyler değildir” dedi. Rusya’nın hava desteğini alan rejim birliklerinin dün Halep kırsalını da bombaladığını vurgulayan Mustafa, “Bombardımanlarını hastane, okul ve pazar yerlerine yoğunlaştırıyorlar” diye konuştu.

KİMYASAL AÇIKLAMASI

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, rejimin İdlib’deki saldırılarına tepki göstererek, “ABD, Rusya ve Suriye rejimi tarafından Suriye’nin kuzeybatısında düzenlenen hava saldırılarından endişe duymaya devam ediyor. Şiddet sona ermeli” dedi. Fransa Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise dünkü saldırılarda rejim güçleri tarafından kimyasal silah kullanıldığına yönelik emareleri bulunduğu ancak bu bilginin henüz doğrulanmadığı bildirildi.

IRAK’TA DA DEAŞ YAKIYOR

TERÖR örgütü DEAŞ, son bir haftada Irak’ta tartışmalı bölgeler başta olmak üzere ülkenin çeşitli noktalarında toplam 5 bin dönümlük tarım arazisini ateşe verdi.

DEAŞ, Kerkük, Salahaddin, Enbar, Musul ve Diyala vilayetlerinde çiftçilerin geçim kaynağı ekinlerini özellikle gece geç saatlerde ateşe veriyor. İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürü Kadım Selman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Irak genelinde 5 bin dönümlük tarım arazisi ateşe verildi” dedi.

Yangınların terör örgütü DEAŞ tarafından çıkartıldığını söyleyen Selman, “Arazilerin ateşe verilmesinin önüne geçmek için kriz masaları oluşturuldu” diye konuştu. Kerkük Valisi Rakan Said, daha önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütünün, kendisine boyun eğmeyen bölge halkını, sahip oldukları en önemli gelir kaynağı olan tarım arazilerini yakarak cezalandırmaya çalıştığını söylemişti. Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014’te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmişti. Irak güvenlik güçleri, Aralık 2017’de söz konusu toprakları büyük ölçüde geri almıştı.