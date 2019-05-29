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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Uğur ERGAN / ANKARA
29.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Tarlaları da vuruyorlar

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Tarlaları da vuruyorlar

Esad rejimi ve destekçilerinin muhaliflerin kontrolündeki İdlib’e yönelik saldırıları devam ederken Amerikan AP Ajansı, bölgedeki tarım alanları, zeytinlikler ve meyve bahçelerinin de bombardımanda hedef alındığına dair uydu görüntüsü yayınladı. Suriyeli ılımlı muhaliflerin liderlerinden Abdurrahman Mustafa, “Rejim halkı açlığa mahkûm ediyor. Bunlar savaş suçudur” diye tepki gösterdi.

SURİYE’de çatışmasızlık bölgesi İdlib’in güneyinde rejim güçlerinin saldırıları dün Maarat El Numan, Kefer Nabl, Han Şeyhun ve güney uçta Kefer Zita ve Şeyh Hadid’e kadar inen geniş bir alana yayılırken, muhaliflerin günlerden beri dile getirdiği “Rejim güçleri bilinçli olarak halkın tek gıda kaynağını sağladığı, arpa, buğday ve nohut tarlaları ile bahçeleri bombalayarak yakıyor” açıklaması, Amerikan AP ajansının servis ettiği uydu fotoğrafları ile kanıtlandı. Dünkü saldırılarda en az 24 sivil yaşamını yitirdi.

MUSTAFA: SAVAŞ SUÇUDUR

AP, yeniden rejim güçlerinin eline geçtiği bildirilen Kefer Nabudah ve Habeet civarında bombalama sonucu yanmış zeytin ve mevye bahçeleri ile ekili arazilerin havadan çekilmiş fotoğraflarını yayınladı. Suriye’de ılımlı muhalefetin önemli çatı kuruluşlarından biri olan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa da, özellikle buğday ve arpa ekili tarım arazileri ile mevye ve zeytin bahçelerinin bombalanarak yakıldığını doğruladı.

Mustafa, “Rejim ve destekçileri İdlib ile Hama kırsalındaki tarım alanlarını da yakıyor. Tarlaları yakmak, binaları yıkmak için beyaz fosfor ve misket bombaları kullanılıyor. İdlib bölgesine sığınmış 3 milyon insan aç kalsın isteniyor. BM ve bütün uygar dünyaya sesleniyoruz, bu suçları durdurmak için yapabileceğiniz bir şey yok mu? Rejim sivil halkı açlığa mahkûm ediyor. Bu yöntemle göçe zorluyor. Bunlar savaş suçlarıdır ve zamanla unutulacak şeyler değildir” dedi. Rusya’nın hava desteğini alan rejim birliklerinin dün Halep kırsalını da bombaladığını vurgulayan Mustafa, “Bombardımanlarını hastane, okul ve pazar yerlerine yoğunlaştırıyorlar” diye konuştu.

KİMYASAL AÇIKLAMASI

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, rejimin İdlib’deki saldırılarına tepki göstererek, “ABD, Rusya ve Suriye rejimi tarafından Suriye’nin kuzeybatısında düzenlenen hava saldırılarından endişe duymaya devam ediyor. Şiddet sona ermeli” dedi. Fransa Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise dünkü saldırılarda rejim güçleri tarafından kimyasal silah kullanıldığına yönelik emareleri bulunduğu ancak bu bilginin henüz doğrulanmadığı bildirildi. 

IRAK’TA DA DEAŞ YAKIYOR

TERÖR örgütü DEAŞ, son bir haftada Irak’ta tartışmalı bölgeler başta olmak üzere ülkenin çeşitli noktalarında toplam 5 bin dönümlük tarım arazisini ateşe verdi.

DEAŞ, Kerkük, Salahaddin, Enbar, Musul ve Diyala vilayetlerinde çiftçilerin geçim kaynağı ekinlerini özellikle gece geç saatlerde ateşe veriyor. İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürü Kadım Selman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Irak genelinde 5 bin dönümlük tarım arazisi ateşe verildi” dedi.

Yangınların terör örgütü DEAŞ tarafından çıkartıldığını söyleyen Selman, “Arazilerin ateşe verilmesinin önüne geçmek için kriz masaları oluşturuldu” diye konuştu. Kerkük Valisi Rakan Said, daha önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütünün, kendisine boyun eğmeyen bölge halkını, sahip oldukları en önemli gelir kaynağı olan tarım arazilerini yakarak cezalandırmaya çalıştığını söylemişti. Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014’te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmişti. Irak güvenlik güçleri, Aralık 2017’de söz konusu toprakları büyük ölçüde geri almıştı.

 

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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