Tarihte bir ilk... Kadın astronot ekibinden uzay yürüyüşü

NASA 29 Mart'ta yapılması planlanan ama yaşanan aksaklıklardan dolayı ertelenen ve bir ilk niteliğindeki yürüyüşü canlı yayınladı. NASA'da ilk kez tamamı kadınlardan oluşan bir ekip uzay yürüyüşü yapmış oldu.

ABD'li astronotlar Christina Koch ve Jessica Meir Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) dışındaki bir güç panelini değiştirmek için uzay yürüyüşü yaptı.

LIVE NOW: Tune in to watch the first #AllWomanSpacewalk in human history! 👩🏻‍🚀



Starting at approximately 7:50am ET, @Astro_Christina & @Astro_Jessica venture into the vacuum of space to replace a failed power controller. Watch: https://t.co/2SIb9YXlRh