Tarihi zirveye çok az kaldı! Müthiş iddia...
Güney Kore basınının aktardığı haberlere göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD Başkanı Donald Trump ile yapılacak zirveye ulaşmak için Çin ve Singapur’dan Trump’ın uçağı ile aynı sınıf başkanlık uçağını temin etme ricasında bulundu.
Rus haber ajansı Sputnik'in haberine göre, Güney Koreli kaynaklarında ise Çin Hava Kuvvetleri'nin Kuzey Kore liderine savaş uçaklı eskortluk bile yapmaya hazır olduğu belirtildi.
Trump'ı Singapur'a taşıyacak uçağın lüks Boeing-747 olduğu kaydedilirken, Kim Jong-un'un şimdiye kadar hiç uzun uçuş gerçekleştirmeyen Sovyet döneminden kalma İl-62 uçağına sahip olduğu iddia ediliyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmesinin 12 Haziran'da Singapur'da yapılması bekleniyor.
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