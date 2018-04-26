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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
26.04.2018 - 10:04, Son Güncelleme:

Tarihi zirve yarın! Kim Jong-un sınırı geçecek

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Tarihi zirve yarın! Kim Jong-un sınırı geçecek

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Cuma günü Kore Yarımadası'nı ayıran sınırı geçerek tarafsız bölgeye ayak basan, ülkenin ilk lideri olmaya hazırlanıyor.

Kim Jong-un, karayoluyla sınırı geçerek, askerden arındırılmış bölgede Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile yerel saatle 09.30'da (T.S.İ 02.30) bir araya gelecek.

Tarihi görüşmelerde, ana gündem maddesi Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arınması olacak.

Görüşmelerde, iki ülke arasında kalıcı bir barış anlaşması imzalanması da gündeme gelecek.

Güney Kore cumhurbaşkanlığı özel kalemi Im Jong-seok gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu zirve en çok nükleer silahlardan arınmaya ve kalıcı barışa ulaşmaya odaklanacak" dedi.

1950-1953 Kore Savaşı'nın ardından ateşkes anlaşması imzalanmış, ancak kalıcı bir barış anlaşması imzalanmamıştı.

On yıldan uzun bir süre sonra gerçekleşecek ilk zirve anlamını taşıyan bu buluşma sonrası ise Haziran ayında ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore liderinin bir araya gelmesi planlanıyor.

Kim Jong-un, ABD Başkanı Trump ile planlanan görüşmesi öncesi ülkesinin nükleer testler ile kıtalararası balistik füze denemelerini askıya aldığını açıklamıştı.

Güney Kore şeref kıtası iki lidere askerden arındırılmış bölgedeki Panmunjom köyünde bulunan Barış Evi'ne kadar eşlik edecek.

Moon ve Kim arasındaki resmi görüşmeler Barış Evi'nde yerel saatle 10.30'da (T.S.İ 12.30) başlayacak.

İki lider ilk oturumdan sonra öğle yemeği için ayrılacak, Kuzey Kore delegasyonu sınırın kuzey tarafında geçecek.

Öğle saatlerinde düzenlenmesi planlanan törende, Moon ve Kim barışın ve refahın sembolü olarak iki ülkeden getirilecek olan su ve toprakla çam ağacı dikecek.

Daha sonra yeniden görüşmelere geçilecek. Görüşmelerin ardındansa bir anlaşma imzalanarak, ortak açıklama yapılması bekleniyor.

Kim'e, ülkeyi Kış Olimpiyatları'nda temsil eden kardeşi Kim Yo Jong'un ve ülkeyi yurt dışı ziyaretlerde temsil eden Meclis Başkanı Kim Yong-nam'ın da bulunduğu 9 kişilik bir delegasyon eşlik edecek.

Güney Kore'nin 7 kişilik delegasyonunda ise savunma bakanı ve birleşme bakanı yer alacak.

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