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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DW Türkçe
12.07.2018 - 11:37, Son Güncelleme:

Tarihi kararın ardından NSU gösterileri sürüyor!

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Tarihi kararın ardından NSU gösterileri sürüyor!

NSU davasında karar çıktı ancak kurban yakınları ve sivil toplum kuruluşları dosyanın burada kapanmasını istemiyor. Almanya’nın birçok kentinde cinayetlerin tamamen aydınlatılması talebiyle gösteriler düzenlendi.

Almanya’da 2000-2007 yılları arasında sekizi Türk on kişiyi öldüren Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütüne yönelik davada Çarşamba günü kararın açıklanmasının ardından cinayetlerin tam anlamıyla aydınlatılması talep edildi.

2006’da Dortmund’ta öldürülen Mehmet Kubaşık’ın kızı Gamze Kubaşık, bu cinayetlerde iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın rolünün “eksiksiz bir şekilde aydınlatılmasını” talep etti. ARD televizyonuna konuşan Kubaşık, NSU’ya ilişkin bütün dosya ve belgelerin de kamuya açıklanmasını istedi.

NSU davasında kararın açıklanmasının ardından birçok kentte aşırı sağcı terörün aydınlatılması için çalışmalara devam edilmesi talebiyle gösteriler düzenlendi.

Gösteriler “Sona ermedi” sloganı ile sol gruplar tarafından düzenlendi. Davanın görüldüğü Münih kentinde düzenlenen gösteriye polis yetkililerinin verdiği bilgilere göre, yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Münih’te 2001’de Habil Kılıç, 2005’te ise Theodoros Boulgarides NSU tarafından öldürülmüştü.
Berlin’deki gösteriye katılan bin civarında kişi ise “NSU üç kişi değildi” şeklinde sloganlar attı.

2001’de Süleyman Taşköprü’nün katledildiği Hamburg’da düzenlenen gösteriye katılan yaklaşık bin kişi ise NSU cinayetlerinin tamamen aydınlatılması için çalışmaların sürdürülmesini talep etti. NSU’nun işlediği cinayetlerin aydınlatılması için Hamburg’ta kurulan girişimin sözcüsü Robin Steinbrügge “kesinlikle dosyanın kapanmaması ve bu konu üzerindeki dikkatin son bulmaması” gerektiğini söyledi.

Kiel’de toplanan yaklaşık 600 gösterici de NSU cinayetlerinin aydınlatılması çabalarının sürdürülmesini istedi. Bremen’deki gösteriye 300, Frankfurt’taki gösteriye ise yaklaşık 700 gösterici katıldı.

2004 yılında Mehmet Turgut’un öldürüldüğü Rostock’taki gösteriye organizatörlerin verdiği bilgiler göre 300, polise göre 200 kişi katıldı.

Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde görülen ve beş yıl süren dava sonrasında Çarşamba günü karar açıklanmıştı. Baş sanık Beate Zschäpe “10 cinayet, terör örgütüne üye olmak ve kundaklama” suçlarından müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Diğer sanıklardan Ralf Wohlleben örgüte silah temin ettiği gerekçesiyle “cinayete yardım ve yataklık etmek” suçundan 10 yıl hapis cezası almıştı. Holger G. “terör örgütüne destek vermek” suçundan ve Carsten S. “dokuz cinayette yardım etmek” suçundan üçer yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. “Terör örgütüne destek vermekten” suçlu bulunan Andre Eminger ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına rağmen hakkındaki tutuklama kararı kaldırılmıştı.

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