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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
30.06.2019 - 15:05, Son Güncelleme:

Tarihi görüşme sonrası Trump'tan ilk açıklama

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Tarihi görüşme sonrası Trump'tan ilk açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey ve Güney Kore arasında bulunan "silahsızlandırılmış bölge"de Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmesinin ardından nükleer müzakere sürecinin sürdürüleceğini bildirdi.

Trump, Kim ile "silahsızlandırılmış bölge"de Freedom House'da 50 dakika süren görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Nükleer müzakere sürecinin devam edeceğini belirten Trump, "Kapsamlı bir anlaşma yapmayı dört gözle bekliyoruz. Bu harika, tarihi bir gündü." dedi.

Kim'e teşekkür eden Trump, Kuzey Kore'nin nükleer programı konusunda yürütülen müzakere sürecinde nükleer ve balistik deneme yapmadığını, iyi niyet gösterdiğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore'nin nükleer müzakerelerin haftalar içinde yeniden başlatılmasını kabul ettiğini dile getirerek, sürecin hızlı olmaktansa doğru yürütülebilmesini istediklerini vurguladı.

Trump, Kuzey Kore'ye uygulanan yaptırımlara dair soru üzerine, "Yaptırımlar kalacak ama müzakereler sürecinde bir noktada bazı şeyler olabilir." diye konuştu.

Barack Obama döneminde ABD yönetiminin Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için hiçbir şey yapmadığını savunan Trump, 2, 5 yıllık başkanlığı döneminde barışı sağladıklarını söyledi.

Kuzey Kore'nin mayıs ayında yaptığı füze denemeleriyle ilgili Trump, "Bunlar pratikte hemen her ülkenin test edeceği füzelerdi ve en önemlisi nükleer deneme yapılmadı." dedi.

Trump, Kuzey Kore'yi temsil eden müzakerecilerden herhangi birinin öldüğü şeklindeki iddialara ilişkin de "Size esas adamın hayatta olduğunu söyleyebilirim. Umarım diğerleri de yaşıyordur." yorumunu yaptı.

Trump görüşmeleri sırasında ayrıca Kuzey Kore lideri Kim'i Beyaz Saray'a davet edebileceğini söyledi.

Kim Jong-un da buna karşılık olarak Trump'ı Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a davet etmekten onur duyacağını belirtti.

TRUMP-KİM ZİRVESİNDEN SONUÇ ÇIKMAMIŞTI

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan tarihi zirvede bir araya gelmiş, burada Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barış konusunda mutabakata varılmıştı.

İki lider 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti. Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." demişti.

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